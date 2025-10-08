Nagy Bogi végleg elhagyta az országot? Megdöbbentő, honnan jelentkezett be a gyönyörű énekesnő

Nagy Bogi most egy meglepő helyről, Dubajból jelentkezett be, és elárulta: elhagyta Magyarországot. A mindössze 21 évesen férjhez ment énekesnő egy TikTok-videóban számolt be arról, hogy párjával, Marcival a Közel-Keletre költöztek.

Nagy Bogi végleg elhagyta az országot? (fotó: Nagy Zoltán)

Az Ének Iskolája harmadik évadában ismertté vált énekesnő 2023-ban házasodott össze párjával, és a kapcsolatuk során egyre komolyabban fordult a zene felé.

Amikor Marcival összejöttünk, még csak akkor kezdtem el kiépíteni a zenei karrieremet, és évről évre egyre több időt, energiát és pénzt szeretnék belefektetni. Ez pedig nehéz volt neki, mert eleinte azt hitte, hogy nem szeretnék majd ennyire komolyan ezzel foglalkozni. Most viszont látja, hogy ez a célom

- mesélte korábban a Borsnak.

Miért költözött ki Nagy Bogi?

A videóban Bogi elmondta:

Az a helyzet, hogy a férjemnek új munkája lett, úgyhogy kétlaki életet fogunk élni. Mivel a kiskutyánk, a karrierem és a házunk is otthon van, nagyon sokat fogunk hazajárni.

Az énekesnő azt is hozzátette, hogy egyáltalán nem bánja a költözést, sőt, izgatottan várja, hogy elkerülje a hideg hónapokat.

Bogi videójához rengeteg rajongói hozzászólás érkezett. Sokan azt kérdezték, mikor lesznek koncertjei, ha lesznek egyáltalán. A kérdésekre Bogi gyorsan reagált, és megnyugtatta követőit:

Most ősszel 1-2. Dolgozom, az új albumon, viszont jövőre robbanunk!

- írta válaszában.