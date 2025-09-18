Exkluzív: Molnár Anikó először beszélt édesanyja betegségéről - előrehaladott Alzheimer-kórja van

Molnár Anikó éve nehezen indult, a csapások egymást érték, édesanyja állapota pedig tulajdonképpen évek óta elszomorítja őt. Bár eddig mindig csak nagyon diszkréten beszélt édesanyja szellemi állapotának romlásáról, most a Tények Pluszban leplezetlen őszinteséggel beszélt a diagnózisról és az életükről.
Édesanyja ugyanis egy telken, az otthona melletti házban él, és gyakorlatilag folyamatos felügyeletet igényel. A TV2 műsorából most kiderült: előre haladott Alzheimer-kórral diagnosztizálták a számára talán legfontosabb embert. Élete legnehezebb döntésére készül: elgondolkozott rajta, hogy otthonba adja édesanyját, mert ezt már sem fizikailag, sem lelkileg nem bírja.
„Van, hogy kiborulok a dolgain, és elkezdek ordítani, volt, hogy az udvaron rugdostam a kartondobozokat” – mesélt a Tények Plusznak a tehetetlen dühről, amit a lehetetlen helyzetben érez.
„Ez a tehetetlen düh, amikor századjára mondok el valamit, és csak szajkózza a saját igazát, olyasmit, ami nem jó, ami rossz, és plusz munkát csinál nekem. Mindent elfelejt, rövid távú memória gyakorlatilag nincs” – fejtegette Anikó, aki sokat őrlődött, hogy nyilvánosság elé álljon-e az életének ezen részével.
„Év eleje óta kóbormacskákat fogad be. A szomszéd macska is ideszokott. Betelepedtek a padlásra, napokkal később vettem csak észre, hogy elkezdtek oda fialni. Naponta kármentesítek…”
„Eteti is őket, a legyek beköpik a maradékot, egy moslék, ráadásul leönti tejjel, ami nyáron berothadt. Egész nap szedtem össze a hányásszagú ételt. Minden nap azzal kezdődik és végződik, hogy összeszedem a moslékot…”
Bár úgy érzi, a végletekig kimerült ebben a szélmalomharcban, Molnár Anikó édesanyja kapcsán még nem tudta meghozni a nagy döntést: hogy otthonba vigye.
„Nem tudom elképzelni, hogy beültetem a kocsiba és elviszem innen. De valószínű ő gyorsan megszokná az új környezetet…” – vélekedett Anikó, aki ma ünnepli az 50. születésnapját, de jelenleg nincs helye a felhőtlen ünneplésnek, csupán két férfi barátja társaságában fújt el egy gyertyát.
