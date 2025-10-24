„Én nagyon megijedtem” – Bebe féltette Miló Vikit a házasságától

Bebe jelenleg egy rendkívül boldog párkapcsolatban él, ami részben Miló Vikinek is köszönhető. A többszörös magyar karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok ugyanis szépen egyengette Abebe Dániel és Edina kapcsolatát. Az énekes most Vikinek segít a házasságában, ami egyáltalán nem halad zökkenőmentesen a TV2 Házasság Első Látásra műsorában.

Miló Viki férje jó benyomást keltett az énekesben az esküvőn (Fotó: Markovics Gábor)

Egy menyasszonynak mindig nehéz döntés a tanú kiválasztása, ez nem volt másképp Miló Vikinél sem. Bebe elárulta, hogyan is történt a beszélgetésük.

Leültetett egy kanapéra, de akkor még semmit nem sejtettem, hogy mit is tervez. Majd elmesélte, hogy szerencsét próbál ebben a műsorban és szeretné, hogy én legyek ott mellette

– mesélte Bebe, aki nagyon megtisztelőnek tartja Miló Viki felkérését.

Bebe féltette a műsor előtt Miló Vikit

Amikor lezajlott a beszélgetésünk, akkor én nagyon megijedtem először. Féltettem, de rendkívül biztosnak tűnt, szóval úgy döntöttem támogatni fogom mindenben

– árulta el lapunknak az énekes. A férjről is beszámolt Bebe, mivel az esküvőn kettesben is volt lehetőségük beszélgetni.

Miló Viki esküvője Bebének is egy óriási élmény volt (Fotó: TV2)

A műsorból már kiderült milyen a kapcsolat Miló Viki és Janicsek Attila között, amiről Bebe is beszámolt.

Az esküvőn nagyon jó fej volt a férfi, de hát most már láthatjuk, hogy vannak problémák. Sajnos Viki eddig nem azt kapta a műsortól, amit szeretett volna, viszont ez egy óriási orosz rulett

– számolt be Miló Viki nagy napjáról Bebe, aki még mindig reménykedik benne, hogy pozitív fordulatot vesz a dolog.

Bebe nem lenne Miló Viki helyében

Én nem feltétlen vállalnám el ezt a műsort, de eddig is néztem, szóval most is nagyon szurkolok Vikinek. Ahogy látjuk azért vannak pozitív példák is a mostani évadban

– mondta lapunknak Bebe, aki egy nagy szerencsejátéknak gondolja a műsort, mivel nem saját magának választ párt valaki. Az énekes mindentől függetlenül a legjobbakat kívánja Miló Vikinek, akit most is mindenben támogat.