„Én nagyon megijedtem” – Bebe féltette Miló Vikit a házasságától

Bebe jelenleg egy rendkívül boldog párkapcsolatban él, ami részben Miló Vikinek is köszönhető. A többszörös magyar karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok ugyanis szépen egyengette Abebe Dániel és Edina kapcsolatát. Az énekes most Vikinek segít a házasságában, ami egyáltalán nem halad zökkenőmentesen a TV2 Házasság Első Látásra műsorában.
Egy menyasszonynak mindig nehéz döntés a tanú kiválasztása, ez nem volt másképp Miló Vikinél sem. Bebe elárulta, hogyan is történt a beszélgetésük.
Leültetett egy kanapéra, de akkor még semmit nem sejtettem, hogy mit is tervez. Majd elmesélte, hogy szerencsét próbál ebben a műsorban és szeretné, hogy én legyek ott mellette
– mesélte Bebe, aki nagyon megtisztelőnek tartja Miló Viki felkérését.
Amikor lezajlott a beszélgetésünk, akkor én nagyon megijedtem először. Féltettem, de rendkívül biztosnak tűnt, szóval úgy döntöttem támogatni fogom mindenben
– árulta el lapunknak az énekes. A férjről is beszámolt Bebe, mivel az esküvőn kettesben is volt lehetőségük beszélgetni.
A műsorból már kiderült milyen a kapcsolat Miló Viki és Janicsek Attila között, amiről Bebe is beszámolt.
Az esküvőn nagyon jó fej volt a férfi, de hát most már láthatjuk, hogy vannak problémák. Sajnos Viki eddig nem azt kapta a műsortól, amit szeretett volna, viszont ez egy óriási orosz rulett
– számolt be Miló Viki nagy napjáról Bebe, aki még mindig reménykedik benne, hogy pozitív fordulatot vesz a dolog.
Én nem feltétlen vállalnám el ezt a műsort, de eddig is néztem, szóval most is nagyon szurkolok Vikinek. Ahogy látjuk azért vannak pozitív példák is a mostani évadban
– mondta lapunknak Bebe, aki egy nagy szerencsejátéknak gondolja a műsort, mivel nem saját magának választ párt valaki. Az énekes mindentől függetlenül a legjobbakat kívánja Miló Vikinek, akit most is mindenben támogat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.