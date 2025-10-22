HEL - Miló Viki kitárulkozott: „Az életemre a boldogtalanság és a magány jellemző”

Budapesti békecsúcsDigitális Polgári KörMegasztárOtthon Start Program
Miló Viki kitárulkozott: „Az életemre a boldogtalanság és a magány jellemző"

Miló Viki
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 22. 11:07
Tv2Házasság első látásra
Szívszaggató beismerést tett a Házasság első látásra sztárja. Miló Viki olyan terheket cipel, amit nem mindenki bírna elviselni.
A Tv2 csatorna egyik legerősebb műsora a Házasság első látásra októberben visszatért a televíziók képernyőire. Mindenki legnagyobb meglepetésére még Miló Viki is arra vállalkozott, hogy házasságot kössön a műsorban, hogy rátaláljon a boldogságára.

miló viki
Miló Viki feltárta az igazi valóját / Fotó:  TV2

A reality epizódjaiban napvilágot látott, hogy 14-15 évesen, gyermekként szexuálisan bántalmazta egy nála jóval idősebb férfi, és emiatt a szörnyű tragédia miatt nehezére esik közel engednie magához a férfiakat. A gyerekkori trauma miatt még a hitvesi csók is nehezére esett újdonsült férjével Miló Vikinek. Sőt a nászéjszaka, majd pedig a nászút is kudarcba fulladt emiatt...

„Amit mutatok a külvilágnak, hogy egy nagyon erős, céltudatos nő vagyok. Aki mindig mindent meg tud oldani. Mindent egyedül csinál. Örülten reggeltől estig hajtóm magam, mint az állat, nem is alszom” – kezdte Miló Viki, aki ezek után tárta fel valódi önmagát, mind feleség társainak, mind pedig a nagy nyilvánosságnak. 

„Az az igazi Miló Viki, aki vagyok, azt még soha senkinek nem mutattam meg, mert ha elkezdtem egy kicsit mutatni magamból, akkor az a Miló Viki már nem kellett. Az egész életemre a boldogtalanság és a magány jellemző” - árulta el Miló Viki. 

Aztán egyik feleségtársa kérdésére azt is kifejtette, szerinte félnek-e tőle a pasik. 

„A férfiak mindig egy erős, határozott nőre ágynak. De, amikor megkapják, nem tudnak vele mit kezdeni” - zárta sorait a műsorban Miló Viki. 

Íme Miló Viki kitárulkozása:


