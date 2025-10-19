„Magunkat hibáztatjuk folyamatosan” – Miló Viki után a TV2 sztárja is bántalmazásról vallott!

A Házasság első látásra részei már most sok izgalmat, drámát és vidám perceket okozott a nézőknek és szereplőknek egyaránt. Míg voltak, akik rögtön egymásra hangolódtak, Miló Viki és Janicsek Attila kapcsolata például elég döcögős. Az ökölvívó világbajnok láthatóan távolságtartó, amire a péntek esti adásban adott magyarázatot. Gyerekkorában elszenvedett abuzálásról vallott, amit a többiek megdöbbenve hallgattak. Tigyi Kármen különösen hevesen zokogott. Most az is kiderült, miért…

Házasság első látásra Kármenje zokogva hallgatta Miló Viki vallomását, míg férje, Dani óvón átölelte (Fotó: TV2)

Miló Viki traumáját sírva hallgatják a társai

Miló Viki a Házasság első látásra szereplői és szakértői előtt tett megázó vallomást, megmagyarázva, miért ódzkodik az intimitástól.

Volt egy barát. 14-15 éves lehettem… Ez a bácsi megölelt, nagyon-nagyon szorosan húzott magához, és éreztem, hogy elindult benne… a vonzalom. Hiába kértem, hogy engedjen el, nem engedett el. Többször szóltam neki, hogy tessék elengedni, tessék elengedni… És amikor az esküvőn voltam, ugyanazt a tanácstalanságot, ugyanazt a tehetetlenséget éreztem, amit akkor, amikor ez a bácsi megölelt.

Szavait hallva sokaknál eltörik a mécses, Kármen különösen sír. Bár a Házasság első látásra pénteki dupla adásából nem derült ki, miért érinti ilyen mélyen a történet, a hétvégén közösségi oldalára töltött videóban árulta el a kapcsolódását.

Miló Viki kitárta a szívét, történetével Kármen azonosulni tudott... (Fotó: TV2)

Házasság első látásra Kármenje: „Én sem szólaltam meg, amikor meg kellett volna”

„Még mindig nehezen tudok megszólalni. A helyszínen megélni is borzalmas volt, és most vissza is nézni… Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy aki szülő, az figyeljen oda a gyermekére, mert én sem szólaltam meg, amikor meg kellett volna, és ki kellett volna állnom saját magamért. És szörnyű azt látni és hallani, hogy mennyi bántalmazott kisgyerek van ezen a világon. Nekünk egy dolgunk van: hogy megvédjük őket. Borzalmas” – vallott közösségi oldalára töltött videójában.

„És magunkat hibáztatjuk folyamatosan, pedig nem mi vagyunk a hibásak. És ha bárki áldozattá válik, szóljon. Szóljon és kérjen segítséget, amint tud. Mert borzalmas ezekkel éveket együtt élni, és nem szólni róla. És feldolgozni ezeket nagyon nehéz és hosszadalmas lesz. Én ezzel éveket jártam pszichológushoz, és ezzel mindig foglalkozni kell.”