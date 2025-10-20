Házasság első látásra: Miló Viki drámája lavinát indított el

Miló Vikinek éppen a Házasság első látásra műsora kellett ahhoz, hogy olyan sebek szabakjanak fel benne, amik mindezidáig feldolgozatlanok voltak a lelkében. A Világbajnok sportoló házasságkötése után olyan érzésekkel találkozott, amelyekre ő maga sem számított.

Miló Viki a Házasság első látásra szituációiban nézett szembe gyerekkori traumájával (Fotó: Tv2)

Házasság első látásra 2025: Viki traumája mások szemét is felnyitotta

Miló Viki a nászút után kezdett rajta gondolkodni, hogy vajon miért okoz benne fizikailag is ennyire erős tüneteket Attila közeledése, aki ugyan megfelelő óvatossággal nyitott felesége felé, mégis határozott ellenállásba ütközött. Vikinek aztán egyszer csak beugrott egy olyan fiatalkori traumája, amiről eddig mélyen hallgatott.

Volt egy barát. 14-15 éves lehettem… Ez a bácsi megölelt, nagyon-nagyon szorosan húzott magához, és éreztem, hogy elindult benne… a vonzalom. Hiába kértem, hogy engedjen el, nem engedett el. Többször szóltam neki, hogy tessék elengedni, tessék elengedni… És amikor az esküvőn voltam, ugyanazt a tanácstalanságot, ugyanazt a tehetetlenséget éreztem, amit akkor, amikor ez a bácsi megölelt.

A hallottak hatására többen is elsírták magukat, különösen Kármen, akiről aztán kiderült, hogy hasonló nehézségeket élt át, a hétvégén közösségi oldalára töltött videóban mesélte el saját történetét.

Borzalmas ezekkel éveket együtt élni, és nem szólni róla. És feldolgozni ezeket nagyon nehéz és hosszadalmas lesz. Én ezzel éveket jártam pszichológushoz, és ezzel mindig foglalkozni kell.

Attila magát is okolta

Egy olyan emberrel voltam együtt, akiről nem tudtam, hogy ő min ment keresztül. Egyrészről saját magamra is mérges vagyok, mert észre kellett volna vennem ezeket a jeleket.

- borult ki Miló Viki újdonsült férje. Gaál Viktor pszichológus szerint Viki és Attila kapcsolata - azáltal, hogy Viki beszélt az abúzusról, teljesen új alapokra helyeződött, hiszen Attila eddig sötétben tapogatózott, most azonban egy kulcsot kapott Viki lelkéhez. „Neki is ez nagy kihívás, hogy tud-e érezni, mer-e érezni.”

Igenis beszélni kell róla és nem szabad eddig várni, mert nem véletlen, hogy 47 évesen még nem éltem együtt senkivel.

- vallja Viki őszintén. A házasság első látásra hétfői epizódjában a szembenézés hete következik, amikor is a házastársak egymást megfigyelve, egymás reakciói és visszajelzései alapján saját magukat kell egy kicsit jobban megfigyelni, illetve meglátni. Hogy melyik párnak hogyan folytatódik a története ennek mentén, az kiderül a következő epizódokból.