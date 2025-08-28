"Hopp, egy én (vagyis már mi)" - Boldogan mutatta meg kerek pocakját Megyeri Csilla

A minap osztotta meg az örömhírt Megyeri Csilla, hogy párjával, Nicola Sarciával első közös gyermeküket várják. A szerelmesek jelenleg épp a nyaralásukat élvezik, amely a műsorvezető elmondása szerint egy ideig az utolsó, amelyen kettesben vesznek részt - majd sietve hozzátette, már most is hárman vannak.

Első közös gyermekét várja Megyeri Csilla és szerelme / Fotó: Szabolcs László

Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának.

- újságolta el a közösségi oldalán Megyeri Csilla, aki nemrég egy olyan fotóval jelentkezett, amelyen boldogan mutatta meg kerekedő pocakját.

Hopp, egy én (vagyis már mi)

- írta a kép mellett a műsorvezető, a 24 óráig elérhető Instagram-történetében.