"Hopp, egy én (vagyis már mi)" - Boldogan mutatta meg kerek pocakját Megyeri Csilla

A minap osztotta meg az örömhírt Megyeri Csilla, hogy párjával, Nicola Sarciával első közös gyermeküket várják. A szerelmesek jelenleg épp a nyaralásukat élvezik, amely a műsorvezető elmondása szerint egy ideig az utolsó, amelyen kettesben vesznek részt - majd sietve hozzátette, már most is hárman vannak.
Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának.
- újságolta el a közösségi oldalán Megyeri Csilla, aki nemrég egy olyan fotóval jelentkezett, amelyen boldogan mutatta meg kerekedő pocakját.
Hopp, egy én (vagyis már mi)
- írta a kép mellett a műsorvezető, a 24 óráig elérhető Instagram-történetében.
