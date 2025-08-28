Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Ágoston névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Hopp, egy én (vagyis már mi)" - Boldogan mutatta meg kerek pocakját Megyeri Csilla

Megyeri Csilla
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 28. 07:20
terhespocakvárandósságbabavárás
Csak úgy sugárzik a várandós műsorvezető!
Bors
A szerző cikkei

A minap osztotta meg az örömhírt Megyeri Csilla, hogy párjával, Nicola Sarciával első közös gyermeküket várják. A szerelmesek jelenleg épp a nyaralásukat élvezik, amely a műsorvezető elmondása szerint egy ideig az utolsó, amelyen kettesben vesznek részt - majd sietve hozzátette, már most is hárman vannak.

293A4613
Első közös gyermekét várja Megyeri Csilla és szerelme / Fotó: Szabolcs László

Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának. 

- újságolta el a közösségi oldalán Megyeri Csilla, aki nemrég egy olyan fotóval jelentkezett, amelyen boldogan mutatta meg kerekedő pocakját.

Hopp, egy én (vagyis már mi)

- írta a kép mellett a műsorvezető, a 24 óráig elérhető Instagram-történetében.

Megmutatta kerek terhespocakját Megyeri Csilla / Fotó: Megyeri Csilla Instagram

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu