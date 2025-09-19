Megyeri Csilla a várandósságáról: „A korom miatt több vizsgálaton kell részt vennem!”

Megyeri Csilla a terhessége ötödik hónapjában jár, most pedig az Instagramján tehettek fel neki kérdéseket követői. A rajongókat leginkább születendő gyermeke érdekelte, az influenszer pedig őszintén válaszolt mindenkinek. Augusztus 26–án jelentette be Megyeri Csilla, hogy párjával, Nicóval gyereket várnak és elmondta, hogy hosszú ideig ez volt az utolsó kettesben töltött nyaralásuk.

Megyeri Csilla párja is nagyon várja már a picit (Fotó: Megyeri Csilla)

„A babánk nemét másfél hét múlva fogjuk megtudni. A barátaink, családtagok 90°%-a kislányra tippel, így az elején hiába éreztem kisfiút, mostanra én is/mi is kislányt mondunk”– írta Megyeri Csilla, aki azt is elárulta, hogy nagyon kívánja az édeset, ami egy árulkodó jel is lehet.

Megyeri Csilla kíváncsi a szüléssel kapcsolatban

„Természetes úton szeretném a világra hozni a bébit, ha a Jóisten is és Ő is úgy akarja. Furcsán hangzik, de tudni akarom, hogy milyen fájdalommal jár”– ismerte be a műsorvezető, de hozzátette, hogy lehet szidni fogja később magát a döntése miatt.

Közösen választottunk nevet az apukájával... Már a kisfiú és a kislány név is megvan

– számolt be Megyeri Csilla gyermeke nevéről, majd azt is elárulta, hogy az egyik névbe saját maga, a másikba pedig párja szerelmes.

Megyeri Csilla terhessége alatt is aktívan tölti mindennapjait (Fotó: MW archív)

Együtt tudták meg a remek hírt, hogy Csilla várandós. „Csak mondtam neki, hogy valami nem stimmel, ezt most nem részletezném, de késett 4–5 napot és nem is emlékszem pontosan melyikünk vette a tesztet, de utána kettesben csináltuk meg”– mondta a műsorvezető, akinek párjával együtt így is nagy meglepetés volt az örömhír.

Megyeri Csilla kora miatt több vizsgálatra megy majd

„Úgy gondoltam, hogy biztosan jóval több vizsgálaton kell majd részt vennem a korom miatt, de egyelőre ugyanazokra a kezelésekre járok, mint például egy huszonéves anyuka”– mesélte Csilla, aki ma látogat el párjával a húsz hetes hasi ultrahang vizsgálatra.

„Hála Istennek semmiféle probléma nem lépett fel ezidáig, és reméljük, hogy nem is fog. Jó arc a bébi is a pocimban”– írta Megyeri Csilla, hogy nagyon jól viseli eddig a várandóságot, mivel még heti kétszer edzeni jár és rosszullétek sem jelentkeztek nála.