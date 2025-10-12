Egy fotó buktatta le: Megyeri Csilla véletlenül elárulta születendő kisbabája nemét

Megyeri Csilla terhessége hatodik hónapjában jár, így nem csoda, hogy kedvesével, az olasz Nicola Sarciával babaváró bulit tartott a hétvégén.

Megyeri Csilla véletlenül felfedte kisbabája nemét (Fotó: Mediaworks archív)

A nagy kérdés az volt, hogy a csöppség bambino o bambina, azaz magyarul kisfiú-e vagy kislány, Csilla korábbi nyilatkozata alapján pedig a szülők szinte biztosak voltak benne, hogy rózsaszín babaholmikat kell majd vásárolni.

„A babánk nemét másfél hét múlva fogjuk megtudni. A barátaink, családtagok 90°%-a kislányra tippel, így az elején hiába éreztem kisfiút, mostanra én is/mi is kislányt mondunk”– írta még szeptemberben Megyeri Csilla, aki azt is elárulta, hogy nagyon kívánja az édeset, ami egy árulkodó jel is lehet.

Megyeri Csilla lebukott? Véletlenül elárulhatta születendő babája nemét

Nos, bár a női megérzés sokszor tévedhetetlennek bizonyul, Csilla és Nicola egyelőre nem szerették volna nyilvánosságra hozni, hogy lány vagy fiú lesz-e az első közös baba. A Redditezők szerint azonban így is sikerült lebukniuk! A közösségi oldal egy sasszemű felhasználója ugyanis észrevett egy darab rózsaszín konfettit Csilláék babaváró bulis képén, ami nyilván nem véletlenül esett le a fűbe.

Megyeri Csilla kora miatt több vizsgálatra megy majd

„Úgy gondoltam, hogy biztosan jóval több vizsgálaton kell majd részt vennem a korom miatt, de egyelőre ugyanazokra a kezelésekre járok, mint például egy huszonéves anyuka” – mesélte Csilla, aki ma már a húsz hetes hasi ultrahang vizsgálaton is túl van.

„Hála Istennek semmiféle probléma nem lépett fel ezidáig, és reméljük, hogy nem is fog. Jó arc a bébi is a pocimban” – írta Megyeri Csilla, aki nagyon jól viseli eddig a várandóságot, mivel még heti kétszer edzeni jár és rosszullétek sem jelentkeztek nála.