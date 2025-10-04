Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Dráma a Megasztárban: Anya-lánya páros lép színpadra

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 04. 15:25
Anya-lánya páros ereszti ki a hangját szombat este. A Megasztár színpadán ritka pillanatok lesznek láthatóak.
A Megasztár 2025-ös évadának válogatói sok izgalmas pillanatot okoztak már a zsűrinek és nézőknek egyaránt. Született tehetségek léptek sorban színpadra, és voltak ismerős arcok is. Németh Vanda tavaly is szerencsét próbált már, és egy hajszállal maradt le az élő show-ról. Most nem egyedül érkezik a meghallgatásra.

Tavaly már bemutatkozott a közönségnek Németh Vanda, de az élő show előtt kiesett a mezőnyből, a párbajukból Dányi Róbertet juttatta tovább a zsűri (Fotó: TV2)

Megasztár: Vanda újra próbálkozik

„Németh Vanda vagyok, húszéves, egyetemi hallgató. Tavaly már részt vettem a Megasztárban, de ott a középdöntőben, az élő show előtt kiestem” – utal a pillanatra, amikor a zsűri Dányi Róbertet választotta a párbajuk után. 

Csalódásnak éltem meg, mert végig próbáltam száz százalékot nyújtani. De nekem nem ért véget ott a történet” – teszi hozzá most már derűsen Vanda, aki édesanyjával érkezik a meghallgatóra. Beáta nemcsak kíséri őt: ő maga is színpadra áll majd.

A 45 éves, minőségbiztosítási mérnökként dolgozó versenyző elmondja:

Pici korom óta énekelek. Eddig mindig a családom volt az első, de úgy érzem, most jött el az idő.”

Németh Beáta és Németh Vanda, azaz az anya-lánya páros mindkét tagja színpadra lép szombat este (Fotó: TV2)

Saját álmait szeretné megvalósítani az édesanya

A rendhagyó szituációban borítékolhatóak a könnyek, de vajon öröm vagy szomorúság miatt? Ez csak szombat este derül ki, de a Bors elérte Beátát, aki elárulta, nagy lehetőségként tekint a műsorra.

45 éves vagyok, bőven van mögöttem élet, történet. Hangképzést középiskolában tanultam, Szabó Krisztina tanárnőmnek sokat köszönhetek, a mai napig ott tanít a hatvani iskolában. Azt mondta, kincs van a torkomban, nekem pedig nagy álmom volt musicalszínésznek tanulni. De hamar megházasodtam, jöttek a gyerekek, és a család került a fókuszba” – fogalmazott a versenyző.

Az elmúlt 27 évben is jelen volt az életemben az éneklés, nagyon sok rendezvényen léptem fel, versenyeken indultam, jó helyezéseket értem el. 1998-ban, a TV2 első tehetségkutatójában, a Kifutó című műsorban is elindultam, és azóta gyakorlatilag minden tehetségkutatóba jelentkeztem, kivéve persze, amikor kismama voltam a gyerekekkel. Valamiért mégsem jött el az áttörés. Már-már bele is fáradtam a próbálkozásba. Aztán mikor tavaly elkísértem a lányomat, Vandát a Megasztárba, láttam, hogy ez mennyire támogató közeg, és már akkor eldöntöttem, hogy idén én is megpróbálom” – tökélte el Beáta.

15 éve minőségbiztosítási mérnökként dolgozok, nem tudom, hogy hogyan tudnék alkalmazkodni a mai médiavilághoz, a showbizniszhez. De hiszem, hogy jó időpontban talált meg ez a műsor. Nekem a családom az első, de már a két gyerekem felnőtt, most már van időm a saját álmaimat megvalósítani. Akaraterőm van, harcolni tudok, bízom Istenben… – reménykedett a műsor előtt.

 

