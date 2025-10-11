„Hogy a tökömbe került hozzám ez az ember?” – Tóth Gabi durván kiakad a Megasztár középdöntőjében

A középdöntővel folytatódik október 11-én a Megasztár 2025-ös, immár nyolcadik évada, ami egyet jelent azzal, hogy hatalmas a tét. Az adás során ugyanis kiderül, hogy kik alkotják Tóth Gabi és Marics Peti csapatát az élő show-k alkalmával.

A középdöntővel folytatódik a Megasztár 2025-ös évada

Fotó: Bors

Először Tóth Gabin a sor, hogy kiválassza a szerinte legtehetségesebb énekeseket, akik csapatokat alakítva készülnek fel egy-egy dallal, hogy elnyerjék a mesterek kegyeit. Minden csapatnak másfél órája van felkészülni, ami parázsvitákat és súlyos konfliktusokat szül, kiváltképp akkor, ha egy dominánsabb versenyző megpróbálja elnyomni a csapattársait.

Dráma a Megasztárban: Tóth Gabi ezért nem emlékezett a saját versenyzőjére

Tóth Gabi esetében az a furcsa helyzet is fenn áll, hogy egyáltalán nem emlékszik az egyik továbbjuttatott versenyzőjére. Bárhogy is próbálkozik, nem tudja felidézni a pillanatot, amikor beválogatta az ősz hajú, nagy szakállú bácsit, akivel szemlátomást a csapattársai sem tudnak mit kezdeni.

„Most egy bácsitól mit vársz? Hogy leénekli a csillagokat? Nem, be lett rakva, ennyi” – méltatlankodott a Kitti nevű versenyző a kamerák előtt.

Nos, a szóban forgó bácsi az, akire Gabi sem emlékezett a válogatókról, így már a középdöntő elején meglepetten ráncolta a homlokát, amikor fel kellett olvasnia a versenyzője nevét.

„Zoltán? Ez meg kicsoda? Várj, most én vagyok ilyen bunkó, hogy nem emlékszem, hogy kiket viszek tovább? Ez lehetetlen! De akkor hogy kerül hozzám? Hogy a tökömbe került hozzám ez az ember? Hát én nem vittem tovább” – értetlenkedik Tóth Gabi a Megasztár szombati adásában, és ami azt illeti, a zsűritársai is úgy emlékeztek, hogy Zoltán bizony kiesett.

Zoltán bácsi csak pár másodpercre tért vissza a Megasztár színpadára Fotó: TV2

A bácsi ennek ellenére magabiztosan, mikrofonnal a kezében lép színpadra néhány perccel később a csapatával, ám Gabi azonnal neki szegezi a kérdést.

„Maga hogy kerül ide az én csapatomba? Mert úgy emlékszem, hogy nem juttattuk önt tovább, ugye?”

Ekkor fény derül az igazságra, Zoltán ugyanis elárulja, hogy Szépréthy Roli magánakciójának köszönhető, hogy az idős férfi visszatérhetett a Megasztár színpadára. Roli volt az, aki az egyik válogató után önkényesen betette őt Gabi csapatába, az énekesnő tudta nélkül.