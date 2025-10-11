Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Dráma a Megasztárban, Tóth Gabi nem kegyelmezett: „Nagyon nagyot csalódtam most”

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 21:05
Tóth Gabi csalódott, ahogy a többiek is. Ezt senki sem várta a Megasztár tehetségétől.

A Megasztár legutóbbi adásában igazi érzelmi hullámvasúton ment keresztül mindenki – a versenyzők, a zsűri és a nézők is. Tóth Gabi, aki az utóbbi hetekben egyre keményebben értékel, most sem finomkodott.

Tóth Gabi ma sem kegyelmezett a Megasztárban
Tóth Gabi ma sem kegyelmezett
Fotó: Bors

 

 Több erős teljesítmény is volt, ahol Gabi hosszasan hallgatott, majd lesújtóan kimondta:
 

„Ebből a csapatból nem fog senki továbbjutni!”

Gabi elérzékenyülten tette hozzá: 

„Ezt nem tudom megszokni. Gombócot érzek a torkomban. Ez tényleg nem könnyű feladat.”

Mindenki csalódott a Megasztár tehetségében

A szigorú szavak után Viki lépett előre – ő volt az, aki korábban a válogatón szinte felrobbantotta a színpadot, most azonban a zsűri szerint messze elmaradt önmagától. 

„A válogatós produkciód után állva tapsolt az egész stúdió, és valahogy egészen elképesztőt alkottál. Felrobbantottad a színpadot. Viszont nagyon-nagyon csalódtam most”

 – mondta Gabi, és ekkor még mindenki azt gondolta, baj van.

De a történet itt váratlan fordulatot vett. Néhány másodperces, feszültséggel teli csend után Gabi újra megszólalt:

„Viki, az a helyzet, hogy számodra a Megasztár az most még folytatódik.”

A könnyeivel küzdő versenyző szinte összeomlott a megkönnyebbüléstől. Odakint Viki sírva vallotta be: 

„Bizonyítani akartam, hogy még többet lássanak, de ez most nagyon nem jött össze. Maximalista vagyok…”

Tóth Gabit végül egy másik versenyző jellemezte, ami mindent elmondott arról, miért szeretik – és miért tartanak tőle – a versenyzők:

„Attól, hogy valaki izgul, vagy elront valamit, még adott neki egy esélyt.”

Az este így egy drámai mélypontból vált igazi emberi pillanattá. Tóth Gabi megmutatta, hogy a szigora mögött ott lapul a szíve, és hogy a Megasztárban néha a legnagyobb csalódásból születnek a legszebb második esélyek.

