Dráma a Megasztárban, Tóth Gabi nem kegyelmezett: „Nagyon nagyot csalódtam most”

A Megasztár legutóbbi adásában igazi érzelmi hullámvasúton ment keresztül mindenki – a versenyzők, a zsűri és a nézők is. Tóth Gabi, aki az utóbbi hetekben egyre keményebben értékel, most sem finomkodott.

Tóth Gabi ma sem kegyelmezett

Fotó: Bors

Több erős teljesítmény is volt, ahol Gabi hosszasan hallgatott, majd lesújtóan kimondta:



„Ebből a csapatból nem fog senki továbbjutni!”

Gabi elérzékenyülten tette hozzá:

„Ezt nem tudom megszokni. Gombócot érzek a torkomban. Ez tényleg nem könnyű feladat.”

Mindenki csalódott a Megasztár tehetségében

A szigorú szavak után Viki lépett előre – ő volt az, aki korábban a válogatón szinte felrobbantotta a színpadot, most azonban a zsűri szerint messze elmaradt önmagától.

„A válogatós produkciód után állva tapsolt az egész stúdió, és valahogy egészen elképesztőt alkottál. Felrobbantottad a színpadot. Viszont nagyon-nagyon csalódtam most”

– mondta Gabi, és ekkor még mindenki azt gondolta, baj van.

De a történet itt váratlan fordulatot vett. Néhány másodperces, feszültséggel teli csend után Gabi újra megszólalt:

„Viki, az a helyzet, hogy számodra a Megasztár az most még folytatódik.”

A könnyeivel küzdő versenyző szinte összeomlott a megkönnyebbüléstől. Odakint Viki sírva vallotta be:

„Bizonyítani akartam, hogy még többet lássanak, de ez most nagyon nem jött össze. Maximalista vagyok…”

Tóth Gabit végül egy másik versenyző jellemezte, ami mindent elmondott arról, miért szeretik – és miért tartanak tőle – a versenyzők:

„Attól, hogy valaki izgul, vagy elront valamit, még adott neki egy esélyt.”

Az este így egy drámai mélypontból vált igazi emberi pillanattá. Tóth Gabi megmutatta, hogy a szigora mögött ott lapul a szíve, és hogy a Megasztárban néha a legnagyobb csalódásból születnek a legszebb második esélyek.