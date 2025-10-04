Nem hiszed el, mit tetováltatott magára a Megasztár versenyzője

A Megasztár legutóbbi válogatóján a nézők egy igazán emlékezetes produkciónak lehettek tanúi, amikor a 26 éves virágkötő, Harkály Szilveszter lépett színpadra. A fiatal srác nem titkolta, hogy számára a TV2 műsorai jelentik az életet, és ennek jeleként nem kevesebb, mint három műsor címét is magára tetováltatta: a Séfek séfe, a Sztárban Sztár leszek! és a Zsákbamacska feliratát.
Nemcsak a belépője, hanem a produkciója sem volt szokványos Szilveszternek, aki a közönséget és a zsűrit is igyekezett bevonni: limbo-játékkal érkezett, amelynek egyik végét Tóth Gabi, a másikat Herceg Erika tartotta.
„A bátor hölgyek fogják meg a botomat!” – viccelődött Curtis, amikor látta, milyen show-elemmel áll elő a versenyző. A hangulat egy pillanat alatt felforrósodott, a nézőtéren taps és nevetés kísérte a produkciót.
Szilveszter határozott céllal érkezett.
Azt szeretném megmutatni, hogy képes vagyok rá, sőt, képes is leszek rá, hogy továbbjussak. Nem csak énekelni akarok, hanem a Megasztár legnagyobb buliját csinálni
– fogalmazta meg a célját. Ennek jegyében apró ajándékokkal is kedveskedett a zsűrinek, miközben próbálta megmozgatni a közönséget.
Azonban a látványos műsorszám mögött hamar előkerültek a hangi hiányosságok is. A zsűri tagjai érezték, hogy bár Szilveszter energiát és bátorságot nem sajnált, vokális képességei nem érték el a kívánt szintet. Már úgy tűnt, a produkció nem hoz továbbjutást, amikor a versenyző váratlan fordulattal állt elő. „Ha továbbjuthatok, magamra tetováltatom a Megasztár logóját!” – ajánlotta fel a kamerák előtt.
A zsűri azonban nem engedett ennyire könnyen. A tetoválás helyett újabb kihívással rukkoltak elő: rappelnie kellett élőben. Curtis azonnal lecsapott a lehetőségre, és mintha próbára akarta volna tenni a fiatal virágkötőt, személyesen kérte, hogy bizonyítson. A stúdióban érezhetően feszült lett a hangulat, a közönség visszafojtott lélegzettel figyelte, mire képes Szilveszter ebben a váratlan helyzetben.
A produkció végül valóban hatalmas bulihangulatot teremtett, a közönség tapsolt, a zsűritagok pedig láthatóan jól szórakoztak. A kérdés azonban nyitva maradt: vajon elég lehet-e a bátorság, a show-szervező kedv és a tetoválási ígéret a győzelemhez, ha a hang nem üti meg a mércét? Egy biztos: Harkály Szilveszter színpadi jelenléte után sokáig beszédtéma marad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.