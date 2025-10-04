Nem hiszed el, mit tetováltatott magára a Megasztár versenyzője

A Megasztár legutóbbi válogatóján a nézők egy igazán emlékezetes produkciónak lehettek tanúi, amikor a 26 éves virágkötő, Harkály Szilveszter lépett színpadra. A fiatal srác nem titkolta, hogy számára a TV2 műsorai jelentik az életet, és ennek jeleként nem kevesebb, mint három műsor címét is magára tetováltatta: a Séfek séfe, a Sztárban Sztár leszek! és a Zsákbamacska feliratát.

A Megasztár versenyzője nem viccelt, amikor azt mondta, hogy ő a legnagyobb TV2 rajongó (Fotó: TV2)

Limbóláz a Megasztár színpadán

Nemcsak a belépője, hanem a produkciója sem volt szokványos Szilveszternek, aki a közönséget és a zsűrit is igyekezett bevonni: limbo-játékkal érkezett, amelynek egyik végét Tóth Gabi, a másikat Herceg Erika tartotta.

„A bátor hölgyek fogják meg a botomat!” – viccelődött Curtis, amikor látta, milyen show-elemmel áll elő a versenyző. A hangulat egy pillanat alatt felforrósodott, a nézőtéren taps és nevetés kísérte a produkciót.

Szilveszter határozott céllal érkezett.

Azt szeretném megmutatni, hogy képes vagyok rá, sőt, képes is leszek rá, hogy továbbjussak. Nem csak énekelni akarok, hanem a Megasztár legnagyobb buliját csinálni

– fogalmazta meg a célját. Ennek jegyében apró ajándékokkal is kedveskedett a zsűrinek, miközben próbálta megmozgatni a közönséget.

Szilveszter mindent bevetett a siker érdekében (Fotó: TV2)

Egyik fordulat követte a másikat

Azonban a látványos műsorszám mögött hamar előkerültek a hangi hiányosságok is. A zsűri tagjai érezték, hogy bár Szilveszter energiát és bátorságot nem sajnált, vokális képességei nem érték el a kívánt szintet. Már úgy tűnt, a produkció nem hoz továbbjutást, amikor a versenyző váratlan fordulattal állt elő. „Ha továbbjuthatok, magamra tetováltatom a Megasztár logóját!” – ajánlotta fel a kamerák előtt.

A zsűri azonban nem engedett ennyire könnyen. A tetoválás helyett újabb kihívással rukkoltak elő: rappelnie kellett élőben. Curtis azonnal lecsapott a lehetőségre, és mintha próbára akarta volna tenni a fiatal virágkötőt, személyesen kérte, hogy bizonyítson. A stúdióban érezhetően feszült lett a hangulat, a közönség visszafojtott lélegzettel figyelte, mire képes Szilveszter ebben a váratlan helyzetben.