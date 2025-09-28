„Az alhasban megállt a működés” – Súlyos bélszorulás után állt színpadra a Megasztárban a magyar énekes özvegye

Országos ismertsége ellenére némi félelemmel lépett színpadra Hatvani Erzsébet – művésznevén Erzsó – a Megasztár szeptember 27-i válogatóján. Az asszony azért lehetett ismerős a TV2 nézőinek, mert ő a 2022 januárjában elhunyt legendás zeneszerző, Dobos Attila özvegye.
Erzsó 3 évvel ezelőtt azzal borzolta a kedélyeket, hogy halála után lett Dobos Attila felesége. A zeneszerző ugyanis többször is megkérte a kezét, ő pedig mindig boldogan mondott rá igent. Az esküvőre azonban már nem kerülhetett sor Dobos halála miatt. Erzsó viszont a tragédia után el tudta intézni, hogy megkapják az utólagos lelkészi áldást a házasságukra. Ez azért sikerült, mert Erzsó számos hangfelvételt őrzött elhunyt szerelméről, az egyiken pedig hallatszik, amint a zenész megkérte a kezét.
Nagyon boldog vagyok, hogy teljesíthettem az én Drágám végakaratát és egybekelhettünk, még ha – sajnos – ő már nem is lehetett velem.
„Örülök neki, hogy ezeket a felvételeket elkészítettem, mintha tudtam volna, hogy jók lesznek valamire” – fogalmazott a Borsnak 2022-ben a feleség.
Megdöbbentő, sőt, némiképp zavarba ejtő jelenetsornak lehettek szemtanúi a Megasztár szeptember 27-i adásának a nézői. Dobos Attila özvegye ugyanis úgy döntött, hogy megméretteti magát a mesterek előtt. Tóth Gabi kérdésére a művésznő elárulta, hogy a Se veled, se nélküled című örökzölddel készült, ám az előadásmódjánál még izgalmasabb volt az a roppant kellemetlen egészségügyi kálvária, amin a válogató előtt keresztülment, és amit fontosnak tartott részletesen elmesélni.
A művésznő még színpadra lépés előtt mesélte el várakozás közben, hogy a nagy izgalom miatt gyakorlatilag megállt nála az alhasi működés, ami nemcsak kellemetlen, de roppant fájdalmas is lehet.
Erzsónak végül orvosi segítségre volt szüksége!
„Én tegnap azt hittem, meghalok. Olyan rosszul lettem! Éreztem, hogy itt az alhasban megállt a működés. Annyira felgyülemlett bennem a *****, hogy már azt hittem, meghalok” – kezdett bele nagy lelkesen a drámába Erzsó, majd sajnos folytatta is.
Elzáródott két helyen már a belem. Háromféle hashajtót kaptam, plusz két kúpot.
„Egyet a kórházban, egyet otthon én. Végül kaptam egy beöntést, megváltás volt. Szerencsére már jobban vagyok, és örülök, hogy itt lehetek a Megasztárban és bizonyíthatok” – magyarázta Dobos Attila özvegye a kamerák kereszttüzében.
Bár Erzsó végül nem jutott tovább, az biztos, hogy felejthetetlen pillanatokat okozott a mestereknek.
