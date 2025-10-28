BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
Mit szólnak ehhez a nézők? Máris megvan, ki nyeri idén a Megasztárt?

Lénárt Évi
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 20:00
A Bors megkereste az ország jósnőjét, aki máris tudni véli, ki lesz a tehetségkutató győztese. Lénárt Évi szerint egy férfi versenyző nyeri a Megasztárt!
Doris
Drámai pillanatokat hozott a Megasztár 2025-ös évadának első élő show-ja október 25-én! A TV2 népszerű tehetségkutatója idén megújult zsűrivel, azaz mesterekkel, valamint 13 tehetséggel tért vissza, ám már az első adásban 3 versenyző álma szertefoszlott.

Vajon ki lesz a Megasztár idei győztese? (Fotó: TV2)

Ami az első élő show-t illeti, Kökény Attila fia, Kökény Lali,  Lengyel Johanna és Bíró Csongor csillagot kapott, így nekik már nem kellett izgulni a továbbjutás miatt. Anami, Balogh Rikárdó, Balogh Krisztofer és Bura Constance. Connie került a veszélyzónába. A legkevesebb szavazatot a nézőktől Anami kapta. Másodjára Balogh Rikárdónak kellett távoznia. Balogh Kristofer és Bura Constance közül a zsűrinek kellett döntenie, kit mentenek meg. Döntetlen lett, így a nézők döntöttek. A kieső így Balogh Krisztofer lett.

Megasztár zsűriből Tóth Gabi búcsúztatta el Balogh Krisztofert, aki távozott az első élő show után (Fotó: TV2)

Tehát az első élő show-tól 3 versenyző búcsúzott: Anami, Balogh Rikárdó és Balogh Krisztofer.

Tíz versenyzőnek viszont még minden esélye megvan arra, hogy megnyerje a Megasztárt, és ezzel elvigye a győztesnek járó 40 millió forintot. De vajon ki lesz idén az év hangja? Nos, bár ez csak néhány hét múlva derül ki, a Bors megkereste a témában Lénárt Évit, az ország jósnőjét, aki már számos showműsor végeredményét sikeresen vizionálta , sőt sztárok szerelmi életével kapcsolatban is pontosan látta már a jövőt.

Az ország jósnője szerint ez az énekes nyeri a Megasztárt

Lénárt Évi jósnő, parapszichológus a Borsnak elárulta, idén mindenképpen férfi versenyző fog diadalmaskodni, épp úgy, mint 2024-ben, amikor Gudics Máté bizonyult a legjobbnak. Sőt, a jósnő meg is nevezte azt az énekest, akit a legnagyobb esélyesnek tart.

A nyertes Jánoki Márió lesz, ő nagyon ügyes

– tudtuk meg Lénárt Évitől.

Megasztár: Jánoki Márió születése óta él látássérültként (Fotó: TV2)

A Megasztár nagy esélyese figyelmetlenség miatt veszítette el a látását

Márió születése óta vak, ám ez sosem akadályozta meg abban, hogy a zenében találja meg az útját. A Megasztár felfedezettjét már kisgyerekként rabul ejtette a zene, és nemcsak énekelni tanult meg, hanem a zongora billentyűit is mesterien megszólaltatja – ami még egy látó ember számára is hatalmas kihívás.

„Márió koraszülött volt, hat hónapra született, és sajnos az inkubátorban túl sok oxigént kapott, így tönkrement a szeme. Sajnos nem vették észre, hogy levált a retinája, és ha egy kicsit jobban figyelnek, talán elkerülhető lett volna a vakság, vagy legalább árnyakat láthatott volna. Sajnos ő teljes sötétségben él, és meg kellett békélnünk ezzel. Öt évig sírtam, és nem tudtam, mit kezdjek az életével, amíg valaki fel nem nyitotta a szemem: attól, hogy marcangolom magam, neki sem lesz jobb. Akkor jöttem rá, hogy inkább azt kell megtalálnunk, hogy miben lesz ő igazán jó, és azon az úton kell mennünk. Amikor, még az óvoda előtt, egy kézzel pötyögött vissza dalokat a kis játék szintetizátorán, tudtam, hogy megvan: a zene lesz az, ami betölti az életét”mesélte Jánoki Márió édesanyja a Borsnak.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

