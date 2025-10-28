Mit szólnak ehhez a nézők? Máris megvan, ki nyeri idén a Megasztárt?

Drámai pillanatokat hozott a Megasztár 2025-ös évadának első élő show-ja október 25-én! A TV2 népszerű tehetségkutatója idén megújult zsűrivel, azaz mesterekkel, valamint 13 tehetséggel tért vissza, ám már az első adásban 3 versenyző álma szertefoszlott.
Ami az első élő show-t illeti, Kökény Attila fia, Kökény Lali, Lengyel Johanna és Bíró Csongor csillagot kapott, így nekik már nem kellett izgulni a továbbjutás miatt. Anami, Balogh Rikárdó, Balogh Krisztofer és Bura Constance. Connie került a veszélyzónába. A legkevesebb szavazatot a nézőktől Anami kapta. Másodjára Balogh Rikárdónak kellett távoznia. Balogh Kristofer és Bura Constance közül a zsűrinek kellett döntenie, kit mentenek meg. Döntetlen lett, így a nézők döntöttek. A kieső így Balogh Krisztofer lett.
Tehát az első élő show-tól 3 versenyző búcsúzott: Anami, Balogh Rikárdó és Balogh Krisztofer.
Tíz versenyzőnek viszont még minden esélye megvan arra, hogy megnyerje a Megasztárt, és ezzel elvigye a győztesnek járó 40 millió forintot. De vajon ki lesz idén az év hangja? Nos, bár ez csak néhány hét múlva derül ki, a Bors megkereste a témában Lénárt Évit, az ország jósnőjét, aki már számos showműsor végeredményét sikeresen vizionálta , sőt sztárok szerelmi életével kapcsolatban is pontosan látta már a jövőt.
Lénárt Évi jósnő, parapszichológus a Borsnak elárulta, idén mindenképpen férfi versenyző fog diadalmaskodni, épp úgy, mint 2024-ben, amikor Gudics Máté bizonyult a legjobbnak. Sőt, a jósnő meg is nevezte azt az énekest, akit a legnagyobb esélyesnek tart.
A nyertes Jánoki Márió lesz, ő nagyon ügyes
– tudtuk meg Lénárt Évitől.
Márió születése óta vak, ám ez sosem akadályozta meg abban, hogy a zenében találja meg az útját. A Megasztár felfedezettjét már kisgyerekként rabul ejtette a zene, és nemcsak énekelni tanult meg, hanem a zongora billentyűit is mesterien megszólaltatja – ami még egy látó ember számára is hatalmas kihívás.
„Márió koraszülött volt, hat hónapra született, és sajnos az inkubátorban túl sok oxigént kapott, így tönkrement a szeme. Sajnos nem vették észre, hogy levált a retinája, és ha egy kicsit jobban figyelnek, talán elkerülhető lett volna a vakság, vagy legalább árnyakat láthatott volna. Sajnos ő teljes sötétségben él, és meg kellett békélnünk ezzel. Öt évig sírtam, és nem tudtam, mit kezdjek az életével, amíg valaki fel nem nyitotta a szemem: attól, hogy marcangolom magam, neki sem lesz jobb. Akkor jöttem rá, hogy inkább azt kell megtalálnunk, hogy miben lesz ő igazán jó, és azon az úton kell mennünk. Amikor, még az óvoda előtt, egy kézzel pötyögött vissza dalokat a kis játék szintetizátorán, tudtam, hogy megvan: a zene lesz az, ami betölti az életét” – mesélte Jánoki Márió édesanyja a Borsnak.
