Kökény Attila és Tarcsi Zoltán Jolly fia után újra híres énekes rokona érkezik a Megasztárba

Robog tovább a TV2-n a Megasztár 2025-ös évada. Az előválogatók utolsó köre következik szombat este, ahol újabb tehetségek mutatkoznak: akár köztük is lehet a nyertes. De az is borítékolható, hogy ezúttal is színpadra lépnek majd önjelölt énekesek is, akik inkább csak megmosolyogtatják a zsűrit.

A Megasztár 2025 zsűrije olykor összeveszik egy-egy versenyzőn, de van, amikor egyöntetű az igen vagy nem... (Fotó: Bors)

Sztárok gyerekei a Megasztárban

Az előző adásokban Kökény Attila fia és Kiss Endi lánya is szerencsét próbált, ezúttal pedig Tarcsi Zoltán Jolly fia is mikrofont ragad. Az ismert énekesek sarjainak bemutatkozása itt még nem ért véget. Szombat este mikrofont ragad Homonyik Krisztina is…

A színpadra lépve a nő elárulja:

Szeretném megmutatni, hogy nem csak egy énekes van a családban. Távoli rokona vagyok Homonyik Sándornak

– árulja el a műsorban a versenyző, utalva az Álmodj, királylány című örökzöld sláger előadójára.

Homonyik Sándor rokona is szerencsét próbál a tehetségkutatóban (Fotó: TV2)

„Az Álmodj, királylány pont abban az évben készült, amikor én születtem. Ez hatalmas égi jel volt a család számára” – teszi hozzá.

Bár mint mondják, a név kötelez, Krisztina nem a közismert felmenője dalának egyikét adja elő. De maradt az örökzöld klasszikusoknál, Charlie: Nézz az ég felé dalával érkezik a versenybe.

„Azért választottam ezt a dalt, mert ebben ki lehet ereszteni a hangomat. Ez a dal, ez én vagyok. Ezzel tudok azonosulni” – fogalmaz, mire Marics Peti bátorítóan biztatja:

„Énekelj egy jót, hajrá” – indítja a produkciót.

Tóth Gabi nem finomkodik

A zsűri grimaszolva, nevetve hallgatja a produkciót, Tóth Gabi pedig odasúgja Herceg Erikának:

„Kicsit olyan, mintha be lenne rúgva. A részegek énekelnek így, nem?” – véleményezi Tóth Gabi a versenyzőt.

Hogy mennyire győzi meg a mestereket a produkció, az szombat este 19:30-tól kiderül a TV2-n!