Tóth Gabi tisztázta a Tóth Verával való csörtét: „Nincsen testvérháború köztünk"

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 13:00
Tóth GabitestvérTóth Vera
A Megasztár 2025-ös évada is tartogat bőven meglepetéseket is drámát is. Ezúttal egy testvérpár története hatja meg a zsűrit, Tóth Gabi ennek kapcsán mesélt lapunknak Tóth Vera és közte lévő egyet nem értésről.

A Megasztár 2025-ös évadának válogatói újabb csavarral folytatódnak szombat este. A műsor előzetesében meglepetések és könnyek is akadnak… Feltűnik például Kökény Attila és Balogh Krisztofer is! És szóba kerül Tóth Vera: Tóth Gabi pedig nem bírja ki könnyek nélkül.

tóth gabi és tóth vera
Tóth Gabi és Tóth Vera kapcsolata is szóba került a Megasztár 8. évadában (Fotó: Bors)

Tóth Gabit megérintette a Megasztár testvérpárja története

A legfrissebb beharangozóból kiderül, hogy egy testvérpár is szerencsét próbál, s bár az ő történetüket itt még nem ismerjük meg, az jól látható, hogy a zsűrire, élükön Tóth Gabira nagy hatást gyakorol.

Herceg Erika a versenyzőpár történetét hallva ugyanis kifakad:

Hogy lehet az, hogy testvérek nem beszélnek egymással? Én ezt nem tudom felfogni” – értetlenkedik, mire Gabi keserű mosollyal veszi magához a szót.

Ha a testvéred azt nyilatkozná a Megasztár előtt, amiben benne vagy mint zsűri, hogy: szenny meg hulladék, akik benne vannak… Akkor lehet, nem beszélnél vele te sem…

– foglalja össze, végül a könnyeivel küzdve.

„Nincsen testvérháború köztünk”

A videót látva a Bors felkereste Tóth Gabit, hogy megkérdezzük, hányadán állnak most a nővérével…

Soha semmilyen körülmények között nem tudnék rosszat mondani a testvéremre. És nem is fogok. Bármi is van, ő mindig a testvérem, és szeretni fogom őt. Ha valami problémám van vele, akkor maximum elmondom neki privátban, de ez nem a közönségre tartozik.

Nincsen testvérháború köztünk, csak van egy egyet nem értés. De őszintén nincs háború vagy veszekedés. Mosolyszünet sincs köztünk, most is volt nála Hannika, videóztunk is… Én tiszteletben tartom a véleményét, ennyi.”

toth gabi-toth vera-08-BS
Gabi és Vera korábban egy színpadon is állt, most azonban kissé megingott a szoros testvéri kötelék (Fotó: Mediaworks archívum)

Féltékenység a mozgatórugó?

Az elmúlt napokban a Tóth-lányok csörtéjétől volt hangos a sajtó, de a történet nem most kezdődött. Vera még májusban nyilatkozott elmarasztalóan a mai tehetségkutatókról, mondván, egy igényes művész nem vállal „trash”-t, ahol a zsűri botrányai vannak középpontban. Kijelentése után nem sokkal derült ki, hogy húga is a Megasztár zsűrigárdáját erősíti. Időrendet tekintve ezek után kezdődött a Megasztár válogatójának forgatása, amikor is az énekesnő még friss sebként tárolta nővére megszólalását. Felmerült a kérdés, Vera az akkori kijelentésekor tudta, hogy Gabi is mester lesz a tehetségkutatóban?

„Igen, ő akkor már tudta, sajnos” – felelte szűkszavúan Gabi, majd hozzátette:

„Múlt héten volt megint egy véleménye. Erről azt gondolom, nem feltétlenül nekem szólt – zárta le Gabi diplomatikusan.

Utolsó gondolata alighanem azzal rezonálhat, amit a TV2 múlt héten közzétett:

Kissé értetlenül állunk Tóth Vera észrevétele előtt, mivel tavaly ő is részt vett a Megasztár zsűri castingján, ahol végül nem rá esett a csatorna választása. A legjobb végeredményre törekszünk, így sajnos sok hírességnek nem tudunk lehetőséget adni egy-egy műsorunkban, megértjük, ha emiatt csalódottak. Viszont a jelek szerint őt is a nézőink között tudhatjuk, ha tisztában van az idei évad tartalmával. A műsorstruktúrát a változó nézői igényeknek megfelelően alakítjuk, és szerencsére a nézettségi adatok is az ikonikus tehetségkutatónk sikerét igazolják” – írta a csatorna a közleményében.

