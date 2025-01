Charlie: „Ebben a szakmában kétszer kell 100 százalékot nyújtani”

Az idei rendezvényen három legendás zenész is részt vett: Horváth Charlie, Frenreisz Károly és Gidófalvy Attila. Charlie meghatódottan és büszkén méltatta a rendezvény szervezőinek munkáját. A Könnyűzenei Technikusok Egyesülete már több mint három éve alakult azzal a céllal, hogy elismert szakma legyen a munkájuk. Ezen kezdeményezésnek akkora sikere lett, hogy ma már szakemberként tekinthetünk a könnyűzenei technikusokra, hiszen több felsőoktatási intézmény is oktatja ezt a szakmát. A Könnyűzenei Technikusok Rendezvénye minden évben arra törekszik, hogy a könnyűzenei koncertek „láthatatlan” támogatói előtt tisztelegjen, ez pedig 2025-ben sem volt másképp. A rendezvény egyik szervezője, a Könnyűzenei Technikusok Egyesületének elnöke, Huszkai József Leó mesélt a Borsnak a rendezvényükről.

Charlie (középen) nagyon jól érezte magát a rendezvényen (Fotó: Mogyoróssy Márton)

Ilyen volt a Könnyűzenei Technikusok Rendezvénye

− A célunk az, hogy emlékezzünk: régi fényképek, dolgok gyűjtése és a legendás szakemberek és zenészek összehozása. Emellett kiemelten fontos a hagyományaink őrzése. Volt idén is minden. Zenei filmanyagokat is bemutattunk. Mi nem csak gyűjtjük az anyagokat, de mi magunk is csinálunk riportokat, ez a mostani rendezvényen sem maradt el. Van kettő webes megjelenítési formánk, ezek közül az egyik a weboldalunk, a www.kotegy.hu, emellett pedig a Facebookon is jelen vagyunk. Itt - szinte az ismeretlenségből - havi hetvenezer látogatóra tettünk szert. Ez számunkra azt jelenti, hogy az emberek érdeklődőek. A Könnyűzenei Technikusok Rendezvénye most már 6-7 évre nyúlik vissza. Ez először csupán önálló szervezésként valósult meg, mostanra viszont – gondolok itt az utolsó három esztendőre – már a Könnyűzenei Technikusok Egyesülete szervezésében jön létre. Mi szervezzük és mi hívjuk meg a rendezvényre a roadokat, a művészeket és a vendégeket. Ilyenkor természetesen vendégül is látjuk őket vacsorára - számolt be az egyesület elnöke, majd elmondta azt is, hogyan zajlik egy-egy ilyen rendezvényük.

Ilyenkor van egy beszámoló és bemutatkozás, amelyhez a meghívott vendégek is hozzászólnak. Idén ezt megtette Frenreisz Károly, Horváth Charlie és Gidófalvy Attila is. Ugyan ez egy szakmai rendezvény, de minden alkalommal előkerülnek a régi dolgok, fényképek, történetek is. Azt mondhatom, hogy akit meghívunk a rendezvényre, szinte kivétel nélkül dolgoztunk már velük együtt. Jómagam például dolgoztam együtt Frenreisz Karcsival, a Neotonnal, a Skorpióval és az Omega zenekarral is. De gyakorlatilag szinte minden magyar előadóval, hiszen olyan nagy műszaki berendezésre tettünk szert, hogy minden magyar rendezvényen mi hangosítottunk. Amire kifejezetten büszke vagyok, hogy dolgozhattam az Iron Maidennel is, Belgrádban

– mesélte boldogan Huszka József Leó, aki a Borsnak azt is elmondta, hogy a híres magyar leleményességre régóta támaszkodnak Európa-szerte a rendezvényszervezők.