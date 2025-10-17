"Ez k*rva gáz!" - kiakasztott mindenkit Herceg Erika

Váratlan fordulattal érkezik a Megasztár következő része, ismét elszabadulnak az indulatok. Ezúttal Herceg Erika hozott egy olyan döntést, amely teljesen kiborította a zsűritagokat.

Herceg Erika kiborított mindenkit a Megasztárban. Fotó: Bánkúti Sándor

Elszabadultak az indulatok Herceg Erika döntése hallatán

Valakit ki fogok tenni!

- jelentette ki határozottan Erika, aki úgy döntött, hogy a már továbbjutott versenyzők közül küld haza valakit.

A szokatlan döntés a többi zsűritagot is sokkolta: Marics Peti meghökkenten kérdezett vissza, míg Tóth Gabi teljesen kiakadt.

De ez milyen? Ez nagyon gáz Erika... Továbbjuttatod, elhiszi, hogy ő párbajozhat és kaphat egy esélyt, majd utána mondom, hogy "Áh, bocs, mégis úgy érzem, hogy nem kéne továbbjutnod, úgyhogy mégse kapod meg az esélyt és menjél el." Ez k*rva gáz!

- fakadt ki Gabi.

Mindezek ellenére Erika nem hátrált meg, tartotta magát a döntéséhez, mire Gabi kijelentette, hogy nem vesz részt ebben a játékban.

Ezt nem lehet emberekkel csinálni! Hát kimondjuk, hogy továbbjutott, aztán hazaküldi.

- mondta indulatosan, majd felállt a zsűriszékből.

Ha kíváncsi vagy, Erika valóban meghozta-e a váratlan döntését, derítsd ki szombaton 19:30-tól a TV2-n, a Megasztár legújabb részében!