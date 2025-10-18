„Mi van?!” – Megasztár: megfagy a levegő a stúdióban Curtis szavait hallva

A Megasztárban Curtis és Herceg Erika csapata áll össze szombat este, a két mester nincs könnyű helyzetben. Az énekesek először csapatban lépnek színpadra, majd a továbbjutók párosával párbajoznak egymással…
Az egyik csapatfeladat után Curtis nehéz helyzetbe kerül. Ádám Attila fiatal kora ellenére ámulatba ejtette a zsűrit a válogatókon, a csupán 17 éves borsodi fiú csapatban is megmutatja, mit tud. Az csak a szombat esti adásból derül ki, hogy hogy szerepel, ám a TV2 oldalára feltöltött kisvideóból az egyértelmű, hogy Curtis hezitál a sorsáról. Úgy fest, hazaküldi a fiút...
„Annyira fiatal vagy és annyira félénk… Nem tudom, hogy mennyire állsz készen erre az egészre. Hogy menne-e ez neked. Ez a fajta terhelés, nyomás. Még nagyon-nagyon fiatal vagy, csak 17 éves. Nagyon féltelek ettől az egésztől. Lehet, hogy kellene neked még pár év, hogy teljesen beérj az egészhez. És úgy tudj állni a színpadon, hogy egy kész Attikát, egy Attilát kapjunk. A döntésemet meghoztam…” – szól a rapper monológja, amit Marics Peti lélegzet visszafojtva hallgat, Herceg Erikából pedig kibukik, hogy: „Mi van?!”
Izgalmakból nincs hiány a Megasztár 8. évadában, a múlt héten kieső Zsüli esete is nagy port kavart, amire még Singh Viki is reagált.
