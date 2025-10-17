Elképesztő, mennyit változott Curtis két év alatt: leleplező fotók

Bizony nagyot fordult az élet az utóbbi időben Curtisszel. Mint ismert, a rapper volt már a csúcson, de volt mélyen is: Majkával tömegeket mozgattak meg, de aztán függősége miatt kikerült a produkcióból. Ezt követően megküzdött a démonaival, és végül győztesen került ki a harcból. Aki követte az elmúlt évek bulváreseményeit, az mindezt könnyedén kiolvashatja abból a képpárból, amit Széki Attila, azaz Curtis osztott meg közösségi oldalán.

Curtis a Megasztár zsűriszékében Fotó: TV2

Curtis: "sosem késő..."

Beszédes képpárral mutatta be Curtis, mennyit változott ő is és az élete is két év alatt. "Azt gondolom, sose késő rendbe tenni az életedet…" – írta a bejegyzéséhez. És valóban: a 2023-as és a 2025-ös kép ég és föld!

Persze nem véletlenül: az idei év igencsak jól sikerült Curtisnek, és még nincs is itt a vége! Ahogy arról a BorsOnline elsőként beszámolt augusztusban: a rapper végre oltár elé állt kedvesével, Barnai Judittal, azaz Judie-val. A párost a nézők ősszel az Ázsia Expressz adásaiban láthatták, ahol végül ugyan nem kerültek dobogóra, de az előkelő negyedik helyen végeztek. "Azt gondolom, hogy ilyen ellenfelektől kikapni a döntő héten nem szégyen. Köszönjük, hogy itt lehettünk! Életem legjobb műsorának lett most vége" – jelentette ki akkor. Azóta pedig a Megasztár műsorában követhetik nyomon a nézők hétről hétre, hogy milyen csapatot, milyen tehetségeket hoz össze a zsűriszékben ülve.

Így reagáltak Curtis rajongói

A posztra természetesen rengetegen reagáltak.

"Így van, Curtis! Olyan nincs hogy lehetetlen csak tehetetlen" – írta valaki. "Mindegy, hogy ki mit mond, a lényeg, hogy jól vagy. Judittal jó párost alkottok, szükségetek van egymásra!" – fogalmazott egy másik kommentelő. "Ami a legjobb az életedben, az Judit és a kisfiad …és ha másért nem is, de értük érdemes (volt)! BIZTOSAN!" – olvasható egy harmadik hozzászólásban.