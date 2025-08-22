"Szegény Peti!" A színpadon kínozták meg a Megasztár zsűrijét

Szeptember 6-án elstartol a megújult Megasztár, ahol a határtalan tehetségek sorában a nagy hangok mellett a legőrültebb és legviccesebb karakterek is versenybe szállnak szombat esténként.
Most belőlük ad ízelítőt a TV2 legújabb tévéajánlója. Érdemes azonban folyamatosan figyelemmel követni a csatorna hivatalos felületeit, mivel hamarosan újabb részletekre is fény derül: érkeznek majd a legütősebb énekesek meghatározó pillanatai.
A videót Fisher Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója is megosztotta az Instagram-oldalán.
Újabb részletekkel jövök Nektek, ezúttal a Megasztár vicces pillanataiból válogattunk! Aki pedig a nagy hangokra kíváncsi, annak se kell sokáig várni, hamarosan őket is megmutatom
- ígérte a posztjában, melynek kommentszekciójába csakhamar számtalan hozzászólás érkezett, többen pedig kifejezetten szánakoztak Marics Peti felett, miután a zsűritag pólóját az egyik versenyző a színpadon rántotta fel.
Szegény Petit kínozza a nő!
- jegyezte meg az egyik felhasználó.
Szegény Peti! Nem lehetett a legjobb
- tették hozzá egy másik hozzászólásban.
