"Szegény Peti!" A színpadon kínozták meg a Megasztár zsűrijét

Szeptember 6-án elstartol a megújult Megasztár, ahol a határtalan tehetségek sorában a nagy hangok mellett a legőrültebb és legviccesebb karakterek is versenybe szállnak szombat esténként.

Nem lesz hiány őrült és vicces karakterekben a Megasztár új évadában / Fotó: TV2

Most belőlük ad ízelítőt a TV2 legújabb tévéajánlója. Érdemes azonban folyamatosan figyelemmel követni a csatorna hivatalos felületeit, mivel hamarosan újabb részletekre is fény derül: érkeznek majd a legütősebb énekesek meghatározó pillanatai.

A videót Fisher Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója is megosztotta az Instagram-oldalán.

Újabb részletekkel jövök Nektek, ezúttal a Megasztár vicces pillanataiból válogattunk! Aki pedig a nagy hangokra kíváncsi, annak se kell sokáig várni, hamarosan őket is megmutatom



- ígérte a posztjában, melynek kommentszekciójába csakhamar számtalan hozzászólás érkezett, többen pedig kifejezetten szánakoztak Marics Peti felett, miután a zsűritag pólóját az egyik versenyző a színpadon rántotta fel.

Szegény Petit kínozza a nő!

- jegyezte meg az egyik felhasználó.

Szegény Peti! Nem lehetett a legjobb

- tették hozzá egy másik hozzászólásban.