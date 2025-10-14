Megasztár: Tóth Gabi reagált Balogh Krisztofer továbbjutására

Könnyek és dráma. Ez jellemezte a Megasztár szombati adását. Tóth Gabi és Marics Peti csapata állt össze. Az este során többször összezördültek a mesterek, a legnagyobb vitát pedig Balogh Krisztofer továbbjutása okozta.

Balogh Krisztofer miatt veszett össze a Megasztár zsűrije (Fotó: TV2)

„Sok nyíl van már a hátamban”

Balogh Krisztofer korábban a Sztárban sztár leszek! című műsorban csillogtatta meg énektudását. Legutóbb pedig év elején lehetett sokat olvasni róla: kiderült, a tehetséges fiatal gyakorlatilag hajléktalanná vált, a hírt hallva pedig Tóth Gabi azonnal cselekedett. Befogadta otthonába őt egy időre. Krisztofer pedig nemrég újra feltűnt a képernyőn. A Megasztár válogatóján mutatkozott, és nem volt kérdés, hogy továbbjutása után Tóth Gabi csapatába kerüljön. A szombati adásban pedig ő sem kerülhette el a párbajszituációt. A tehetséges Rebekával álltak egymás mellé egy duettre. A zsűri számára egyértelmű volt, hogy a dalt Rebeka adta elő jobban – még Tóth Gabi is elismerte ezt, ám látszott rajta, nem szívesen engedi el Krisztofer kezét. Már a döntés előtti pillanatban kirobbant a veszekedés: Erika kijelentette, Krisztofer csalódást okozott, Curtis pedig leszögezte: ha Gabi a fiút választja, akkor felesleges volt meghallgatniuk a produkciót.

Sok nyíl van már a hátamban. Elviselek még egyet. Nem tudtam máshogy dönteni. Nagyon sajnálom, de nekem Krisztofer, ezt a párbajt te nyerted

– mondta könnyek között, amit Curtis káromkodva, fejcsóválva fogadott, s a többiek is nemtetszésüket fejezték ki.

Balogh Krisztofer és Rebeka párbaja után Tóth Gabi mestertársai a lányt vitték volna tovább (Fotó: TV2)

„Gondolhatják, hogy protekciós, azért jutott tovább”

A forgatás napján Tóth Gabi a Borsnak így nyilatkozott a történtekről:

„Krisztofer jelenléte megnehezítette a dolgomat. Az emberek, tisztelet a kivételnek, gondolhatják, hogy protekciós, azért jutott tovább, mert a barátom. Miközben a stúdióban állva tapsoltak a korábbi produkciójának. Alanyi jogon van itt. Olyan hang és lelkület van benne, amilyen nem sok mindenkinek.”

Nehéz, mert most nem remekelt olyan jól, de én tudom, mi van benne, és megérdemelten jutott tovább.

„Egyszer kapott egy olyan lehetőséget egy olyan műsorban, ami nem biztos, hogy az ő műfaja volt. Ő egy jó énekes, de hangutánzásban lehet, hogy nem ő a legjobb. Vártam, hogy olyan műsorba jelentkezzen, ahol az ő karaktere ki tud bontakozni. Most a nézők megismerhetik, hogy milyen is Balogh Krisztofer” – kötötte az ebet a karóhoz az énekesnő.