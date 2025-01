A Megasztár felfedezettje, Dányi Robi vallomása: Szeretnék kitörni a „kisfiú” szerepből

Dányi Robi a Megasztár 2024-es évadának az egyik legemlékezetesebb karaktere. Ő volt az egyik legfiatalabb versenyző, akit már a válogatón megjegyzett magának a zsűri és a közönség is, miután előadta Aretha Franklin ikonikus dalát. A TV2 tehetségkutatójának versenyében a középmezőnyben végzett, a közönség pedig nem felejtette el. Robi most a Borsnak mesélt arról, mi történt vele a műsor óta.

Dányi Robi Megasztárban szerzett hírnevet, idén szeretné kiadni az első saját számát (Fotó: TV2)

Dányi Robi érettségire készül a Megasztár 2024-es évada után

– Az éneklést nem hagytam abba, de most nincs túl sok időm videókat megosztani róla, mert az érettségire készülök – kezdett bele a fiatal tehetség.

– Májusban érettségizek, turisztikai technikusként végzek. A Megasztár-házban, a felkészülés alatt is tanultam, hogy ne maradjak le a suliban. A tanáraim és az osztálytársaim nagyon segítőkészek velem – mesélte Robi, aki a végzettségével például idegenvezetőnek is mehetne, ám ő az énekesi karrierre szeretne koncentrálni.

– Szeretném fejleszteni magam, az énektanáromtól kapott gyakorlatokat szorgalmasan végzem. Nagy vágyam, hogy idén megjelenjen az első saját dalom. Írok számokat itthon, és a popsztár formára is elkezdtem rágyúrni – fogalmazott nevetve, majd jókedvűen hozzátette: – Amikor visszanéztem magam a képernyőn, nem voltam teljesen elégedett. Oké, hogy a kamera kövérít, de tényleg azt érzem magamon, hogy ideje életmódot váltani. Számolom a kalóriákat, és igyekszem, hogy meglegyen a napi tízezer lépés – sorolta. – Korábban egyszer már sikerült húsz kilót fogynom, aztán a szülinapomon csalónapot tartottam, amiből csaló év lett, és vissza is jöttek a kilók. De motivál, hogy egyszer már meg tudtam csinálni, úgyhogy most is bízom benne, hogy nyárra meglesz a „beach body” – mosolygott Dányi Robi.

A mezőny egyik legfiatalabb tehetségét jókisfiúként könyvelték el a Megasztárban, Dányi Robi szeretné megmutatni a többi arcát is (Fotó: TV2)

Dányi Robi nem akar kisfiú maradni a színpadon

A fiatal tehetség a műsorban némileg a „jófiú” kategóriába került, amiből most szeretne kitörni.

– Szeretnék kitörni a „kisfiú” szerepből, az már nem én vagyok. Egy ekkora műsortól mint a Megasztár, megszeppentem, és sokszor zavarban voltam, és még mindig van mit dolgoznom az önbizalmamon, de célom megmutatni, hogy ennél vagányabb vagyok, és sokféle stílusban szeretném megmutatni még magam! – tökélte el az énekesjelölt.