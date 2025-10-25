BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
Üvöltés és villantás a Megasztár első élő show-jában - Galéria

Megasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 25. 23:51
Herceg ErikaTóth GabiCurtis
Képekben mutatjuk meg, milyen is volt a Megasztár első élő show-ja.

Feszültséggel teli estét tudhatunk magunk mögött, a Megasztár első élő show-ja bizony érzelmi hullámvasútra ültette a zsűritagokat és a nézőket egyaránt. A 13 énekes közül az első élő adásban máris búcsúzni kellett 3 énekestől, így kialakult a top 10-es mezőny.

Galériánkban megnézheted az este legjobb pillanatait.

Ádám Attila
Jánoki Márió
Tóth Gabi
Anami
Lengyel Johanna
Lengyel Johanna
A Megasztár zsűrije összeveszett
A Megasztár zsűrije összeveszett
Kedl Olívia
Balogh Rikárdó
Ördög Nóra
Szabó Kamilla Lilla
Majthényi Zsombor (PYFU)
Kökény Lali
Tóth Gabi
A Megasztár zsűrije
Kökény Lali családja
Herceg Erika
Herceg Erika
Németh Bea
Bura Constance
Bíró Csongor
Bíró Csongor
Bura Constance
Ördög Nóra és Szépréthy Roland
Balogh Krisztofer
Ádám Attila

 

