Üvöltés és villantás a Megasztár első élő show-jában - Galéria

Feszültséggel teli estét tudhatunk magunk mögött, a Megasztár első élő show-ja bizony érzelmi hullámvasútra ültette a zsűritagokat és a nézőket egyaránt. A 13 énekes közül az első élő adásban máris búcsúzni kellett 3 énekestől, így kialakult a top 10-es mezőny.

Galériánkban megnézheted az este legjobb pillanatait.