Lola megmutatta, varázslatos babaszobát készített kislányának

lola
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 10:40
babaszobafotó
Az énekesnő a közösségi médiában osztotta meg kislánya birodalmának egy részletét. Lola nem is lehetne boldogabb.
B. V.
Lola valóra váltotta legnagyobb álmát azzal, hogy édesanya lett. Az énekesnő ugyanis a napokban életet adott első gyermekének, egy kislánynak. A sztármami várandóssága sok pillanatába betekintést engedett rajongóinak azok után, hogy az orvosok közölték vele, nagyon kevés esélyt látnak arra, hogy valaha természetes úton gyermeke szülessen. Lola azonban mindenre és mindenkire rácáfolt, amikor tavasszal bejelentette, babát vár, egy kislányt, aki immáron meg is érkezett hozzájuk.

Megmutatta Lola, ilyen kislánya birodalma.
Megmutatta Lola, ilyen kislánya birodalma.

Az énekesnő ugyan újszülöttjének nevét még nem árulta el, a babaváró buli, a kismamafotózás és a CTG- vizsgálatai után most ismét közel engedte magához rajongóit. Egy újabb magánéleti területet mutatutt meg ugyanis 24 órán keresztül elérhető Instagram-történetében: kislánya babaszobáját.

 

Ilyen Lola lányának birodalma

 

A megosztott fotón jól látható, hogy egy kislány szobájáról van szó, még akkor is, ha Lola egy rendkívül aranyos, "erdős" festményt festetett a falra. A púderrózsaszín-bézs árnyvilágban ugyanis egyből észrevehető egy gyönyörű őzike a falon, továbbá egy fehér plüssmackó a kiságyban. S habár a babaszoba egészét az énekesnő nem mutatta meg, a látott részletből jól kivehető, hogy Lola rendkívül odafigyelt mindenre várandóssága során és olyan kis birodalmat hozott létre kislányának, amelyet valószínűleg minden kisgyermek örömmel fogadna. 

Fotó: Instagram/LolaMusicOfficial

 

 

