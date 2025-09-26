Megmutatta: így telnek Lola utolsó napjai a szülés előtt

Közeleghet az idő, amikor lola-foto-kismama-fotozas" target="_blank">Lola végre a karjaiban tarthatja majd a kislányát. Az énekesnő még tavasszal jelentette be, hogy minden orvosi jóslat ellenére gyermeket vár. A boldog kismama azóta gyakran posztolt várandósságának pillanatairól, így privát babaváróbulijukról vagy épp különleges kismamafotózásáról is. Nemrég pedig azt is elárulta, habár kissé megkésve, de végre összepakolta kórházi táskáját, amit szülésre visz majd magával. Most pedig egy intim pillanatba engedett betekintést rajongóinak: CTG-vizsgálaton jár.

Várandósságának utolsó hónapjához érkezett Lola.

A CTG-vizsgálat a kismamáknak zavartalan terhesség esetén a 36. héttől javasolt, ha valaki túlhordja gyermekét és túllépi a 40. hetet, akkor pedig minden nap járnia kell a kivizsgálásra, amely során a magzat szívműködését és a méhösszehúzódások erősségét, ritmusát elemzik ki. Akárhogy is, az Instagram-történetben közzétett, 24 órán keresztül elérhető fotó azt mutatja, Lola immáron tényleg közel van ahhoz, hogy világra hozza első gyermekét, hiszen hivatalosan is az utolsó hónapban van.

Fotó: Instagram/LolaMusicOfficial

Ezt viszi magával a kórházba Lola

Többen ajánlottátok, hogy tegyek a csomagba mellszívót, mert ez sokat segít a kórházban a szoptatás beindításában

