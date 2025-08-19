„Gratulálok!” – eljegyzése után újabb örömhírt jelentett be a magyar énekesnő

Laskai Lili, vagy ahogy a legtöbben ismerik Lil G karrierje kezdetén botrányhős rapperként vált ismertté, mostanra azonban a zenélés mellett a testépítés világában is egyre kiemelkedőbb eredményeket ér el.

Lil G Fotó: Szabolcs László

A csinos rapper életében nem is haladhatnának jobban a dolgok, hiszen amellett, hogy szakmailag is sínen van májusban szerelme megkérte a kezét, amire ő azonnal igennel válaszolt. A fantasztikus hírről a közösségi oldalán számolt be.

Az első igazi IGEN, tiszta szívemből!!!!

– írta akkor boldogan az Instagramon Lil G, aki még egy romantikus képet is megosztott a bejelentéséhez.

Most pedig egy újabb szívet melengető fotóval jelentkezett, amely a kép leírása szerint szintén májusban készült a lánykérés után.

Ez még egy májusi kép amit elfelejtettem kirakni. Régen egy jó sminktől éreztem szépnek magam..de most? Azoktól a mosolyoktól amiket ő okoz!

– jelentette be boldogan.

Boldogsága láttán pedig követő sem fogták vissza magukat, tiszta szívből örülnek kedvencüknek, aminek hangot is adtak.

„És ennek így kell lennie, sok ilyen boldogságot még nektek”

„Gratulálok”

„Legyetek boldogok!”

– írták mások mellett a kommentelők.