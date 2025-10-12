Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Lékai-Kiss Ramóna szexi dívaként ragyog - Fotó

Lékai-Kiss Ramóna
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 12. 21:40
Ismét csodás ruhakölteményt viselt a Sztárban Sztár All Stars zsűritagja. Lékai-Kiss Ramóna megjelenésétől elolvadnak a követői.

Lékai-Kiss Ramóna igazi szexi dívaként tündökölt a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adásában, ezüst színű, félvállas estéjiben.

Lékai-Kiss Ramóna
Lékai-Kiss Ramóna igazi dívaként tündökölt Fotó: Mediaworks Archív

Lékai-Kiss Ramóna díva szerepet öltött magára

A Tv2 Sztárban Sztár All Stars című műsora hétről hétre újabb és újabb sztárokat hoz a képernyőkre - a versenyző sztárok segítségével. Minden héten más híres éneke bőrébe kell bújniuk, amely sokszor megizzasztja a versenyzőket. A zsűri - melynek egyik tagja Lékai-Kiss Ramóna - pedig pontozza és véleményezi a produkciókat.

Rami, bár zsűriként, a hatodik adásban igazi szexi dívaként pontozza és véleményezi a versenyzőket Holdampf Linda ezüst színű, félvállas ruhájában.
 

Egyszerűen ragyogsz ebben a ruhában is

 - írta az egyik követője Instagramon. 
 

 

