Lékai-Kiss Ramóna szexi dívaként ragyog - Fotó

Lékai-Kiss Ramóna igazi szexi dívaként tündökölt a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adásában, ezüst színű, félvállas estéjiben.
A Tv2 Sztárban Sztár All Stars című műsora hétről hétre újabb és újabb sztárokat hoz a képernyőkre - a versenyző sztárok segítségével. Minden héten más híres éneke bőrébe kell bújniuk, amely sokszor megizzasztja a versenyzőket. A zsűri - melynek egyik tagja Lékai-Kiss Ramóna - pedig pontozza és véleményezi a produkciókat.
Rami, bár zsűriként, a hatodik adásban igazi szexi dívaként pontozza és véleményezi a versenyzőket Holdampf Linda ezüst színű, félvállas ruhájában.
Egyszerűen ragyogsz ebben a ruhában is
- írta az egyik követője Instagramon.
