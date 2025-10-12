Lékai-Kiss Ramóna szexi dívaként ragyog - Fotó

Lékai-Kiss Ramóna igazi szexi dívaként tündökölt a vasárnapi Sztárban Sztár All Stars adásában, ezüst színű, félvállas estéjiben.

Lékai-Kiss Ramóna igazi dívaként tündökölt Fotó: Mediaworks Archív

Lékai-Kiss Ramóna díva szerepet öltött magára

A Tv2 Sztárban Sztár All Stars című műsora hétről hétre újabb és újabb sztárokat hoz a képernyőkre - a versenyző sztárok segítségével. Minden héten más híres éneke bőrébe kell bújniuk, amely sokszor megizzasztja a versenyzőket. A zsűri - melynek egyik tagja Lékai-Kiss Ramóna - pedig pontozza és véleményezi a produkciókat.

Rami, bár zsűriként, a hatodik adásban igazi szexi dívaként pontozza és véleményezi a versenyzőket Holdampf Linda ezüst színű, félvállas ruhájában.



Egyszerűen ragyogsz ebben a ruhában is

- írta az egyik követője Instagramon.

