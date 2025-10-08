"Megb*sszuk az egész országot" – Kunu Márió elszabadult! Vállalhatatlan állapotban üzent

Kisebb hallgatás után ismét feltűnt a közösségi médiában Kunu Márió, ám rajongói aligha erre a visszatérésre számítottak. Az énekes egy Instagram-live során zavartan, összefüggéstelenül beszélt, miközben trágár és fenyegető megjegyzéseket tett – a felvétel pedig pillanatok alatt bejárta az internetet.

Kunu Márió élőzése furcsa fordulatot vett (Fotó: Instagram)

Kunu Márió botrányosan viselkedett

A közvetítés egyik pontján a láthatóan feldúlt Márió a következő, sokakat megbotránkoztató mondatokat mondta:

A rosszindulatúaknak azt üzenem, hogy nagyon szeretem az öcsémet. A Márkom meg a Nátánom, a két legfiatalabb Kunu, meg fogják b*szni a szátokat, ahogy mi is megb*sszuk az egész országot

Majd hozzátette: „Ha valakinek nem tetszik, lehet jelentkezni".

Sokkolta a nézőket

A nézők megdöbbenve figyelték a jelenetet, a kommentmező pillanatok alatt megtelt elkeseredett és felháborodott reakciókkal. Sokan nem hitték el, amit látnak:

„Csalódtam benned. Fiad majd, ha nagyobb lesz, ezt fogja látni tőled!”– írta egy hozzászóló.

Mások szerint az énekes alkoholos befolyásoltság alatt állt: „Olyan részeg vagy, hogy ömlik ki a szádon a sz*r! Legalább ne videóztad volna!” – fogalmazott egy másik felhasználó.

Volt, aki ennél is keményebben fogalmazott: „Elvonókúrára kéne küldeni. Borzalmas és szomorú”.

Csak egy rossz pillanat, vagy segítségre szorul?

A rövid, de annál zavarosabb bejelentkezésben Márió idegesen mozgott, nehezen formálta a szavakat, beszéde elmosódott volt. A videó nem sokkal később több közösségi oldalon is felbukkant, és sokak szerint ez az eddigi legaggasztóbb jele annak, hogy az énekes komoly problémákkal küzdhet. Nem ez az első eset, hogy Márió zavart állapotban tűnik fel élő adásban, de ezúttal talán minden eddiginél messzebbre ment.

Egyre többen vetik fel, hogy az énekesnek szakmai és lelki segítségre lenne szüksége. A kommentelők közül sokan nem gúnyolódnak, hanem valóban aggódnak érte, hiszen – mint írják – „ez már nem botrány, hanem segélykiáltás”. Az élő adás nyomán Márió ismét a figyelem középpontjába került, de ezúttal nem a zenéje, hanem a mentális állapota miatt. Rajongói pedig egyre inkább attól tartanak, hogy ha nem kap időben segítséget, a mostani botrány csak egy mélyebb lejtmenet kezdete lesz.