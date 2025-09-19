Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Ilyen volt Mikes Anna és Krausz Gábor álomesküvője - Exkluzív videó

Mikes Anna
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 19. 18:30
esküvőKrausz Gábor
Álomszép eskün mondták ki a boldogító igent. Mikes Anna és Krausz Gábor boldogsága határtalan.
K. C.
A szerző cikkei

Mint arról a Bors beszámolt, a Dancing with the Stars próbatermében indult a tündérmese, és most a valóságban is valóra vált: Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője egyszerre volt meghitt és varázslatos. A 140 fős vendégsereg könnyekig meghatódva ünnepelte a pár boldogságát, miközben a nap tele volt nevetéssel és meglepetésekkel. Minden pillanat azt sugallta, hogy ez a nap örökre emlékezetes marad a számukra.

Mikes Anna és Krausz Gábor álomszép pár / 
Fotó: Fotó: Máté Krisztián Smink: Verner-Csímár Helga  Haj: Vágner Fanni, Sári Kata  Ruha: Demeter Richárd / hot! magazin

Szeptember 6-án a festői szépségű Tokaj lankái mellett fekvő borbirtok tökéletes helyszínt adott ahhoz, hogy a profi táncos és a sztárséf örök hűséget fogadjanak egymásnak. Még mindig a varázslatos pillanatok hatása alatt állva Mikes Anna és Krausz Gábor megosztottak közösségi oldalaikon egy exkluzív videót, amiben összevágták a nagy nap legmeghatóbb pillanatait. 

„Minden túlzás nélkül, ÉLETÜNK LEGSZEBB NAPJA” – írta Mikes Anna megható bejegyzésében. 

„Ahh A táncokról külön videót követel a nép!!” - kommentelte Gelencsér Tímea.

„Egy életen át tartó boldogságot kívánunk” – üzente Rubint Réka

„Hip-hip-hurrraaaaa” – írta Csonka András.

Íme Mikes Anna esküvői videója: 


 

 

