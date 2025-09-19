Ilyen volt Mikes Anna és Krausz Gábor álomesküvője - Exkluzív videó

Mint arról a Bors beszámolt, a Dancing with the Stars próbatermében indult a tündérmese, és most a valóságban is valóra vált: Mikes Anna és Krausz Gábor esküvője egyszerre volt meghitt és varázslatos. A 140 fős vendégsereg könnyekig meghatódva ünnepelte a pár boldogságát, miközben a nap tele volt nevetéssel és meglepetésekkel. Minden pillanat azt sugallta, hogy ez a nap örökre emlékezetes marad a számukra.
Szeptember 6-án a festői szépségű Tokaj lankái mellett fekvő borbirtok tökéletes helyszínt adott ahhoz, hogy a profi táncos és a sztárséf örök hűséget fogadjanak egymásnak. Még mindig a varázslatos pillanatok hatása alatt állva Mikes Anna és Krausz Gábor megosztottak közösségi oldalaikon egy exkluzív videót, amiben összevágták a nagy nap legmeghatóbb pillanatait.
„Minden túlzás nélkül, ÉLETÜNK LEGSZEBB NAPJA” – írta Mikes Anna megható bejegyzésében.
„Ahh A táncokról külön videót követel a nép!!” - kommentelte Gelencsér Tímea.
„Egy életen át tartó boldogságot kívánunk” – üzente Rubint Réka
„Hip-hip-hurrraaaaa” – írta Csonka András.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.