Exkluzív videó Krausz Gábor és Krausz-Mikes Anna második esküvőjéről

Szinte még meg sem szoktuk, hogy Krausz Gábor és Mikes Anna összeházasodtak egy fergeteges álomesküvőn, az álompár már másodszorra is kimondta az igeneket. Néhány napja már hazatértek az álomba illő Seychelle-szigetekről, ahol a mézes heteiket töltötték, de csak most meséltek részletesen a második esküvőjükről, amit a hófehér homokos óceánparton tartottak. Krausz Gábor és Krausz Mikes Anna, csak a Borsnak mutatták meg azt a videót, amit a különleges szertartás alatt készítettek és lapunknak meséltek a romantikus és egyben vicces pillanatokról.

Krausz Gábor és Mikes-Krausz Anna másodszor is kimondták egymásnak a boldogító igent (Fotó: Krausz Gábor)

Krausz Gábor elnevette magát, Anna pedig sírt az óceánparti álomesküvőn

„Egy nagyon kedves barátunk lepett meg minket azzal, hogy leszervezett számunkra egy második esküvőt a nászutunkra. Ő Evelin, akinek az utazási irodájával járunk nyaralni, pihenni már jó ideje. Rengeteg tapasztalata van a külföldi álomesküvők szervezésében, és mivel tudta, hogy nálunk is felmerült annak a lehetősége, hogy egy nagyon csendes, meghitt esküvőnk lesz egy fehér homokos tengerparton, például a Seychelle-szigeteken, ezért meg is lepett minket egy gyönyörű szertartással” – kezdte lapunknak Krausz Gábor sztárséf, majd elárulta, hogy a feleség alaposan meglepte őt az óceánparti szertartás során. „Tulajdonképpen egy szimbolikus eskü megerősítés lett a dologból. Nagyon megható és vicces is lett a történet.”

Anna elpityeredett, ami picit meg is lepett, hiszen az esküvőnkön végig tartotta magát”

– súgta meg az ifjú férj, aki Krausz-Mikes Annával ellentétben leginkább mókásnak találta az egyébként szerinte is romantikus szertartást „Jött a szertartásvezető, akik magyarul próbálkozott és ez így meglehetősen viccesen hangzott. Én pedig úgy döntöttem, hogy az ő akcentusával mondom utána az eskü szövegét. Így egy picit elvettem a dolog komolyságát. Anna ennek ellenére másodszor is igent mondott!” - nevetett Krausz Gábor.

Krausz-Mikes Anna: „Potyogni kezdtek a könnyeim...”

És, hogy Krausz-Mikes Anna miért is érzékenyült el a titkos ajándékesküvőn? Erre a kérdésre ő maga válaszolt lapunknak. „Tényleg elérzékenyültem, aminek az lehetett az oka, hogy ezt a második esküvőt nem játszottam le a fejemben ezerszer előre, hiszen fogalmam sem volt arról, hogy Evelin megszervezte számunkra. Meseszép volt a magyarországi esküvőnk, de akkor és ott, minden egyes részletét ismertem, most pedig csak úsztam az árral és sejtelmem sem volt róla, hogy mi fog velünk történni. Annyira gyönyörű volt a helyszín és annyira a meglepetés erejével hatott minden, hogy potyogni kezdtek a könnyeim. Volt két fantasztikus zenész, akik csodálatosan énekeltek és nagyon bensőségessé tette a pillanatokat az, hogy csak Gábor, én és a szertartás vezetője voltunk jelen” – fogalmazott a Dancing with the Stars profi táncosa.