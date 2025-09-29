Mikes Anna elárulta, valamit magukkal hoztak nászútjukról

Krausz Gábor és Mikes Anna szerelmének kialakulását egy egész ország követhette végig. A házaspár a Dancing with the Stars során ismerte meg egymást a sztárséf talán egyik legnehezebb időszakában. A profi táncosnővel azonban hamar megtalálták a közös hangot, majd a táncos showműsor megnyerését követően fel is vállalták kapcsolatukat ország, s világ előtt is. Ezt követte egy gyönyörű lánykérés, majd még egy annál is csodálatosabb esküvő és egy nászút a Seychelle-szigeteken.

Mikes Anna elárulta, ezt hozták magukkal haza a nászútról

Képeim szólóban. Ebből a homokból hoztunk haza is, nem tudtam otthagyni. Seychelle-szigetet örökre a szívembe zártam, ezt mindenkinek látnia kell!

- osztotta meg legújabb Instagram-bejegyzésében a profi táncosnő hozzátéve, habár férje titkon, de azért élvezte, hogy őt fotózhatta a festői látképpel rendelkező nászúton: