Mikes Anna elárulta, valamit magukkal hoztak nászútjukról

Mikes Anna
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 29. 20:37
Krausz Gábornászút
A profi táncosnő és férje számára úgy néz ki véget értek a Seychelle-szigeteki napok.
B. V.
Krausz Gábor és Mikes Anna szerelmének kialakulását egy egész ország követhette végig. A házaspár a Dancing with the Stars során ismerte meg egymást a sztárséf talán egyik legnehezebb időszakában. A profi táncosnővel azonban hamar megtalálták a közös hangot, majd a táncos showműsor megnyerését követően fel is vállalták kapcsolatukat ország, s világ előtt is. Ezt követte egy gyönyörű lánykérés, majd még egy annál is csodálatosabb esküvő és egy nászút a Seychelle-szigeteken.

Fotó: Fotó: Máté Krisztián Smink: Verner-Csímár Helga  Haj: Vágner Fanni, Sári Kata  Ruha: Demeter Richárd / hot! magazin

 

Mikes Anna elárulta, ezt hozták magukkal haza a nászútról

Képeim szólóban. Ebből a homokból hoztunk haza is, nem tudtam otthagyni. Seychelle-szigetet örökre a szívembe zártam, ezt mindenkinek látnia kell! 

- osztotta meg legújabb Instagram-bejegyzésében a profi táncosnő hozzátéve, habár férje titkon, de azért élvezte, hogy őt fotózhatta a festői látképpel rendelkező nászúton:

 Végezetül, köszönjük Gábor az önfeláldozó fotós másodperceidet, úgy láttam élvezed ezt a munkakört.

 

