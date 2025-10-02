Köllő Babett ismét tarolt: Szexi fotója felrobbantotta az internetet

Legyen szó televíziós szerepléseiről, színházi alakításairól vagy éppen közösségi médiás megjelenéséről, Köllő Babett sosem okoz csalódást külsejével.

Köllő Babett szexibb, mint valaha (Fotó: MW archív)

Köllő Babett dekoltázst villantott

Habár Babett sokak számára a Feleségek Luxuskivitelben sztárjaként vált igazán ismertté, nem szabad elfelejteni, hogy a kamerákon túl szerető feleség és gondoskodó családanya. Mindennapjaiban egyszerre van jelen a luxusfeleségek csillogása és a hétköznapi anyaság valósága is – ez teszi őt igazán különlegessé. Nem véletlen, hogy rengeteg nő számára példakép, a férfiak pedig rajongással tekintenek rá.

A színész-műsorvezető most egy igazán dögös, szexi videót osztott meg követőivel, amelyen kifogástalan formáját és stílusát mutatta meg. Nem véletlen, hogy percek alatt özönleni kezdtek a lájkok és a kommentek – a rajongók imádták a posztot.

Köllő Babettet imádják a rajongók

„Istennő vagy”, „Tökéletes fotó” vagy „Bomba vagy!” – ilyen, és ehhez hasonló hozzászólások árasztották el a közösségi oldalát. A kommentszekcióban egyöntetű a vélemény: a 46 éves sztár elképesztő formában van, és magabiztosságával rengeteg nőt inspirál.

Köllő Babett-től már megszokott, hogy a nőiesség nem csupán a külsőségekről szól, sokkal inkább egy belső erőről, önbizalomról és arról, hogy merjük felvállalni magunkat. A Sztárban Sztár leszek! mestere mostani fotójával is ezt az üzenetet erősíti: bátran lehetünk szexik, vonzóak és felszabadultak bármely életkorban!

Babett maga a női ideál: stílusos, elegáns, ugyanakkor természetes, aki nemcsak a vörös szőnyegen, de otthon családja körében is helytáll. Sok követője szerint ő testesíti meg azt a nőt, akire titkon minden férfi vágyik – aki egyszerre szenvedélyes, erős és gondoskodó. Ez a komplex nőiesség az, amiért Babett egyszerre lehet luxusikon, családanya, és igazi nemzeti kedvenc.

A legfrissebb kép tehát újra megerősítette: Köllő Babett nemcsak a képernyőn, hanem az online térben is magával ragadja a közönséget. Rajongói imádják szexi oldalát, ő pedig nem fél megmutatni, hogy a nőiesség és az önbizalom soha nem fog kimenni a divatból.