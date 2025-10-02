Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Petra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Köllő Babett ismét tarolt: Szexi fotója felrobbantotta az internetet

Sztárban Sztár leszek
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 02. 21:15
Köllő BabettFeleségek Luxuskivitelben
A Sztárban Sztár leszek! egykori mestere mindig is tudta, hogyan kell felhívni magára a figyelmet. Köllő Babett legutóbbi Instagram bejegyzése ismét bebizonyította: sugárzó nőiessége és magabiztossága továbbra is lenyűgözi a rajongókat!
Bors
A szerző cikkei

Legyen szó televíziós szerepléseiről, színházi alakításairól vagy éppen közösségi médiás megjelenéséről, Köllő Babett sosem okoz csalódást külsejével.

Köllő Babett instagramon villantott
Köllő Babett szexibb, mint valaha (Fotó: MW archív)

Köllő Babett dekoltázst villantott

Habár Babett sokak számára a Feleségek Luxuskivitelben sztárjaként vált igazán ismertté, nem szabad elfelejteni, hogy a kamerákon túl szerető feleség és gondoskodó családanya. Mindennapjaiban egyszerre van jelen a luxusfeleségek csillogása és a hétköznapi anyaság valósága is – ez teszi őt igazán különlegessé. Nem véletlen, hogy rengeteg nő számára példakép, a férfiak pedig rajongással tekintenek rá.

A színész-műsorvezető most egy igazán dögös, szexi videót osztott meg követőivel, amelyen kifogástalan formáját és stílusát mutatta meg. Nem véletlen, hogy percek alatt özönleni kezdtek a lájkok és a kommentek – a rajongók imádták a posztot.

Köllő Babettet imádják a rajongók

Istennő vagy”, Tökéletes fotóvagy Bomba vagy!” – ilyen, és ehhez hasonló hozzászólások árasztották el a közösségi oldalát. A kommentszekcióban egyöntetű a vélemény: a 46 éves sztár elképesztő formában van, és magabiztosságával rengeteg nőt inspirál.

Köllő Babett-től már megszokott, hogy a nőiesség nem csupán a külsőségekről szól, sokkal inkább egy belső erőről, önbizalomról és arról, hogy merjük felvállalni magunkat. A Sztárban Sztár leszek! mestere mostani fotójával is ezt az üzenetet erősíti: bátran lehetünk szexik, vonzóak és felszabadultak bármely életkorban!

Babett maga a női ideál: stílusos, elegáns, ugyanakkor természetes, aki nemcsak a vörös szőnyegen, de otthon családja körében is helytáll. Sok követője szerint ő testesíti meg azt a nőt, akire titkon minden férfi vágyik – aki egyszerre szenvedélyes, erős és gondoskodó. Ez a komplex nőiesség az, amiért Babett egyszerre lehet luxusikon, családanya, és igazi nemzeti kedvenc.

A legfrissebb kép tehát újra megerősítette: Köllő Babett nemcsak a képernyőn, hanem az online térben is magával ragadja a közönséget. Rajongói imádják szexi oldalát, ő pedig nem fél megmutatni, hogy a nőiesség és az önbizalom soha nem fog kimenni a divatból.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu