Vasvári Vivinek bejött az élet: Ez történt a Luxusfeleségekkel

Néhány éve nagy port kavart a Feleségek luxuskivitelben című reality. A megosztó műsorban a luxus, a plasztika, a drámák és a többmilliós táskák világában élő hölgyek, élükön Vasvári Vivi, Csősz Bogi, Köllő Babett mindennapjaiba leshettünk bele. A szereplők nemcsak a kamerák előtt, hanem a közösségi médiában is hatalmas követőtáborra tettek szert. De mi történt velük azóta, hogy lekerült a képernyőről a műsor? Utánajártunk!

Vasvári Vivien számára a család lett a legfontosabb, persze a fényűzés is az élete része maradt (Fotó: hot! magazin archívum)

Vasvári Vivien – Új élet, régi luxus

Vasvári Vivi, azaz Bodnár Vivien továbbra is ragaszkodik a luxushoz. Rajongói örömére az Instagram-oldala ma is tele van pálmafákkal, designer cuccokkal és családi pillanatokkal. Főleg családi pillanatokkal! Vivien és férje, Zsigmond második gyermeke nemrég született meg. Korábbi kapcsolataiból már van két gyerkőce és párjának is, a mozaikcsalád így már hat gyermekből áll, Vivi pedig a Feleségek luxuskivitelben című műsorban is emlegetett sportkarrierjének hála karcsúsága a várandósságok után is szinte a régi.

Csősz Boglárka – Törökországból vissza

Bogi visszaköltözött Magyarországra a török férjével való válása után, ahol később újra rátalált a szerelem. Nemrég egy podcastben beszélt arról, hogy a kulturális különbözőségek miatt számára különösen nehéz volt rátalálni önmagára, miután külön váltak házastársával.

„A török kultúrában a férfi gondoskodik mindenről, ő minden problémát megold, mert neki ez jelenti a férfilétet, ettől érzi magát férfinak. Magyarországon ez egy kicsit fordítva van, nagyon sokszor a nőktől várják el, hogy megoldja a feladatokat és le is menedzseli azt. Nekem ez egy óriási törés volt, én abban éltem, azt szoktam meg, hogy hogyan viselkedik velem egy férfi kint” – fogalmazott, majd hozzátette, a jelenlegi párkapcsolatában is megtalálta a boldogságot.

„Nekem a férjemmel is ez volt, hogy borzasztóan intelligens volt, világlátott, tapasztalt és itthon is ezt kerestem. A jelenlegi párommal azért vagyunk együtt, mert ő is szenvedélyesen vehemens, ezáltal nem unatkozom mellette. Szerintem a viták jót tesznek néha, egy nőt az inspirál, ha egy férfi érdeklődő, ebből a nő azt érzi, hogy fontos valakinek” – fogalmazott Csősz Boglárka, aki filmproduceri munkái mellett az építészetben is tevékenykedik, korábban azt mondta: van, hogy napi 16 órát dolgozik.