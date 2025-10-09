Újabb döbbenetes fordulattal ért véget A Kísértés: a negyedik gyűrű is előkerült

Rengeteg balhé és jó pár megcsalás után A Kísértés 2. évada is véget ért, nem is akárhogyan. A három még játékban maradt páros egy utolsó tábortűz ceremónia keretein belül hozta meg a végső döntést, hogy folytatják-e a kapcsolatukat vagy szakítanak. És bár szinte minden esetben igencsak egyértelműnek tűnt a végkifejlet, A Kísértés szereplői még így is tudtak meglepetést okozni. Mutatjuk ki, hogyan távozott.

A Kísértés párjai végre meghozták a nagy döntést, kiderült ki kivel távozik (Fotó: Instagram)

A Kísértés Cintia és Arnold számára ugyan később kezdődött, de annál intenzívebben, ugyanis a fiatal lány az első három nap leforgása alatt két férfivel is megcsalta párját. Annak ellenére, hogyan nagyon hittek a kapcsolatukban, hiszen Cinti még egy ígéretgyűrűt is kapott kedvesétől, ami azt jelentette hamarosan egy valódi eljegyzési gyűrűre is számíthat, de a megcsalásokon nem tudtak túllépni. A pár mindkét tagja a szakításra szavazott, és bár Arnold megkérdezte Biankát, hogy szeretne-e vele távozni, de a lány egyértelműen nemet mondott, így mindhárman egyedül mentek haza.

A Kísértés második lánykérése mindenkit váratlanul ért

Bár Márk és Fanni már mindössze néhány nappal a játék kezdete után távoztak, de kapcsolatukat sikerült új szintre emelniük. Azonban nem ők voltak az egyetlenek, ahol elhangzott a nagy kérdés, ugyanis Máté is előállt egy rögtönzött lánykéréssel. A Kísértés Máté és Timi számára egy valódi párkapcsolati próbatétel volt, de ők állták a sarat, és a végén könnyek és forró csókok közepette lettek újra egymáséi. Sőt a szerelmesek eldöntötték, hogy ezek után szeretnék az egész életüket együtt tölteni, így Máté jelképesen, egy kagylóval kérte meg Timi kezét. A happy enden pedig még Kasza Tibi is elérzékenyült.

A Kísértés Timije menyasszonyként távozhatott a szigetről, Máté egy kagylóval kérte meg a kezét (Fotó: TV2)

A Kísértés vége Kerim számára csalódás volt

Az Egyiptom hercegeként aposztrofált kísértő az évad során többször is szerelmet vallott Anitának, sőt az álomrandi végén be is teljesedett a szerelmük, a fiatal lány mégsem tudott dönteni. Párja, Dávid egyértelműen kijelentette, a hallottak és látottak alapján nem szeretné folytatni Anitával, de ez nem jelentette azt, hogy a szőkeség is egyedül távozik. Végül mégis így alakult, ugyanis Kerim hiába tett újabb vallomást, a lány elutasította, bár azt kilátásba helyezte, hogy ha valóban elég erősek az érzelmeik, a műsor után egymásra találnak majd.