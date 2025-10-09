Újabb döbbenetes fordulattal ért véget A Kísértés: a negyedik gyűrű is előkerült

Rengeteg balhé és jó pár megcsalás után A Kísértés 2. évada is véget ért, nem is akárhogyan. A három még játékban maradt páros egy utolsó tábortűz ceremónia keretein belül hozta meg a végső döntést, hogy folytatják-e a kapcsolatukat vagy szakítanak. És bár szinte minden esetben igencsak egyértelműnek tűnt a végkifejlet, A Kísértés szereplői még így is tudtak meglepetést okozni. Mutatjuk ki, hogyan távozott.
A Kísértés Cintia és Arnold számára ugyan később kezdődött, de annál intenzívebben, ugyanis a fiatal lány az első három nap leforgása alatt két férfivel is megcsalta párját. Annak ellenére, hogyan nagyon hittek a kapcsolatukban, hiszen Cinti még egy ígéretgyűrűt is kapott kedvesétől, ami azt jelentette hamarosan egy valódi eljegyzési gyűrűre is számíthat, de a megcsalásokon nem tudtak túllépni. A pár mindkét tagja a szakításra szavazott, és bár Arnold megkérdezte Biankát, hogy szeretne-e vele távozni, de a lány egyértelműen nemet mondott, így mindhárman egyedül mentek haza.
Bár Márk és Fanni már mindössze néhány nappal a játék kezdete után távoztak, de kapcsolatukat sikerült új szintre emelniük. Azonban nem ők voltak az egyetlenek, ahol elhangzott a nagy kérdés, ugyanis Máté is előállt egy rögtönzött lánykéréssel. A Kísértés Máté és Timi számára egy valódi párkapcsolati próbatétel volt, de ők állták a sarat, és a végén könnyek és forró csókok közepette lettek újra egymáséi. Sőt a szerelmesek eldöntötték, hogy ezek után szeretnék az egész életüket együtt tölteni, így Máté jelképesen, egy kagylóval kérte meg Timi kezét. A happy enden pedig még Kasza Tibi is elérzékenyült.
Az Egyiptom hercegeként aposztrofált kísértő az évad során többször is szerelmet vallott Anitának, sőt az álomrandi végén be is teljesedett a szerelmük, a fiatal lány mégsem tudott dönteni. Párja, Dávid egyértelműen kijelentette, a hallottak és látottak alapján nem szeretné folytatni Anitával, de ez nem jelentette azt, hogy a szőkeség is egyedül távozik. Végül mégis így alakult, ugyanis Kerim hiába tett újabb vallomást, a lány elutasította, bár azt kilátásba helyezte, hogy ha valóban elég erősek az érzelmeik, a műsor után egymásra találnak majd.
Két lánykérés és Cintia ígéretgyűrűje mellett Milán és Lili kiesésekor is előkerült egy eljegyzési gyűrű, bár nem épp lánykérésről volt szó, sőt épp az ellenkezőjéről. Az összetört szívű férfi a szakítás közepette elárulta, hogy annyira biztos volt szerelmükben, hogy még az ékszert is magával hozta azért, hogy a végén jegyesekként mehessenek haza. Végül mindketten csalódottan távoztak, és bár azóta felröppent a pletyka, hogy talán kibékülhettek, de ezt egyelőre egyikőjük sem erősítette meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.