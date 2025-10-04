Nem számított rá a TV2 sztárja, hogy szerelmes lesz: „A saját csapdámba sétáltam”

A Kísértés szigete viszonylag gyorsan elkezdi tenni a dolgát a beköltözés után, hetekkel később pedig már képtelenség talpon maradni az érzelmi hullámvasúton. Anita és Dávid bombabiztosnak hitték a kapcsolatukat, amikor jelentkeztek a műsorba, az idő előrehaladtával azonban megingott a lábuk alatt a talaj. Anita egyre közelebb került Kerimhez, mígnem a kísértő fiú egy ponton már szerelmet vallott neki. De hogyan jutottak idáig? Kerim a Borsnak elmesélte, hogyan élte meg a történteket.

A Kísértés szigetén Kerim és Anita nagyon közel kerültek egymáshoz (Fotó: TV2)

A Kísértés 2025 szereplők megélik a bent töltött pillanatokat

Be kell vallanom, hogy más tervekkel érkeztem, egy újabb költői löketet vártam a műsortól. Szerettem volna olyan érzésekkel találkozni, amiket a zenéimben is vissza tudok majd adni, aztán ez annyira jól sikerült, annyira át akartam érezni mindent, hogy végül ez lett a végeredmény, hogy a saját csapdámba estem

– kezdi Kerim, aki hozzátette: nézőként egészen másképp is lecsapódhat az emberekben, hogy milyen kapcsolatok alakultak ki közöttük.

Sokan feltételezhetik, hogy mindenre rálátnak, ami közöttünk zajlott, de igazság szerint szűk egy óra egy adás és ebbe a többiek történetének is bele kell férnie. Mi viszont reggeltől estig együtt töltöttük az időnket, heteken keresztül, és hiába hisszük azt, hogy könnyedén meg lehet állni, hogy az ember ne vonzódjon bele érzelmileg a történetbe, ez nem így van.

Kerim ugyanakkor elárulta, hogy pont az egésznapos összezártság miatt nem lehet szerepeket játszani. Hiszen, aki másként akar bemutatkozni az elején, mint amilyen, az is megmutatja a valódi önmagát egy idő után, mert heteken keresztül nem tudja tartani magát senki. „Ebből a szempontból, amit a képernyőn látunk, az valós. Azért ez nagy vállalás, hiszen mindenkinek megvan a kis magánszférája, ami a mindennapjai része és ebből akárhogy is vesszük, kiszakítanak bennünket. A hétköznapokban nem hiszem, hogy jó ötlet lenne több mint tíz ismeretlennel összeköltözni egy hónapig, de a műsor egy egészen kivételes helyzet”.

Kísértés Kerim forró vérmérsékletű típus

Kerim elmesélte, hogy a türelmetlenség alapvetően végigkísérte az életét, de mint mondja, rengeteget fejlődött már ebben.