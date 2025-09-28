A TV2 szexi sztárja imád flörtölni, de nem szeretné átlépni a határt

A TV2 népszerű műsorának legutóbbi adása hatalmas drámával zárult le, Milán meg akarta kérni Lili kezét, de párja hűtlensége miatt szakított vele. A Kísértés 2025 szereplői is meglepődtek a váratlan fordulaton, de tisztában vannak vele, hogy a szigeten minden megtörténhet.

Kísértés Timi azt gondolja, önazonos, amit lát magából a képernyőn (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Kísértés Timi imád flörtölni, de nem szeretné átlépni a határt

Nagyon magabiztosan vágott bele a műsorba Timi és Máté, három és fél éve vannak együtt, nagyon jól ismerik egymást és a másikat is. A Kísértés sokak szerint legszimpatikusabb párjának tagjai eddig nem is okoztak csalódást sem egymásnak, sem maguknak.

„Lehet, hogy most nagyképű leszek, de nekem nem változott meg a véleményem magamról, mert én úgy érzem, a műsorban is azt adom, ami vagyok, nem okoztam magamnak meglepetést így visszanézve a leforgatott részeket” – mondta a Borsnak Timi. „Hozom azt, amit elvártam magamtól, sőt Máté is az eddigieket látva, voltak olyan megmozdulásai, amik kimondottan tetszettek, amiket látva azt mondtam: igen, ez Máté, ez stimmel! Persze még csak most jönnek majd az igazi fordulatok, ki tudja, mit hoz a jövő számunkra is.”

A gyönyörű lány azt azért nem tagadja, érték csalódások az adásokat nézve.

A villában folyamatosan értek meglepetések, mert hiába igyekeztem, nem tudtam mindig, mindenhol ott lenni, mert ilyen típus vagyok, szeretem mindenbe beleütni az orromat. De a tévén keresztül rájöttem, hogy voltak kisebb-nagyobb füllentések, sőt, hazugságok is. Nem fogok nevet mondani, de úgyis tudni fogja az illető, akire gondolok, szóval az csalódás volt! De úgy gondolom, van, aki itt saját magának is hazudik… Szóval értek meglepetések és biztos vagyok benne, hogy még fognak is! Mindenesetre most a felénél tartunk és úgy érzem, még csak most érkeztem meg. Mert nyilván az ember tartja magát, meg viselkedik, de én nem vagyok az a sarokban ülő típus, sőt, nagyon szeretek flörtölgetni, de azt a bizonyos határt nem jó átlépni. De, hogy végül átléptem-e, az még nem derült ki, de majd ki fog!

Kísértés Máté a párja szerint eddig semmi rosszat nem tett (Fotó: Nánási Pál / TV2)

Imádja olvasni a kommenteket

Timi azt is elmesélte, hogy minden nap, miután megnézte a műsort, kezébe veszi a telefonját és irány a reddit. Mert, ahogy fogalmazott, ha jó, ha rossz kritikát kap is, az akkor is egyfajta tükör számára.