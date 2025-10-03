Megszólalt a jósnő: csak egy párnak van jövője A Kísértésben!

Négy pár indult neki a Kísértés 2025 kihívásának: Anita és Dávid, Lili és Milán, Fanni és Márk, valamint Timi és Máté. A műsor már most tele van olyan fordulatokkal, amikhez képest egy brazil szappanopera is szolid matiné.

A Kísértés párjai magabiztosan kezdték a valóságshowt (Fotó: Instagram)

Kísértés első kiesői

Fanni és Márk rögtön beírták magukat a reality történelembe: nemhogy szakítottak volna, hanem épp ellenkezőleg. Márk nem bírta tovább a távolságot, megszegte a szabályokat, berohant a lányok tábortűz ceremóniájára, és ott térdre ereszkedve megkérte Fanni kezét! A jelenet olyan váratlan volt, hogy még Kasza Tibi is lefagyott a színpad szélén. Hogy mi történt velük a lánykérés után itt olvashattok róla.

A Kísértés 2. évadának elsőként távozó párosa: Márk és Fanni (Fotó: TV2)

Új pár, régi sztár – és gyors kalandok

Az ő távozásuk után érkezett Cintia és Arnold, akik már az első napokban lerombolták a saját maguk által felállított szabályokat. Cintia előbb Bazsival osztotta meg az ágyát, majd a következő éjjelre már Varga Noelt csábította maga mellé – őt a tavalyi évadból már ismerhettek a nézők. Nem csoda, hogy a közönség is csak kapkodta a fejét: ez bizony villámgyors tempó volt még a Kísértés világában is. A részletes sztorit itt olvashatjátok el.

A Kísértés Cintia azonnal bevállalt, olyan dolgokat, amin Kasza Tibor műsorvezető is kiakadt (Fotó: Instagram)

Lili és Milán: dráma a köbön

Aztán jött a másik nagy fordulat. Lili aranyos és visszafogott lánynak tűnt, ám gyorsan bizonytalanná vált, amikor meglátta, hogy Milán a fürdőszobában nyitott ajtónál vetkőzik Petra, a kísértő lány jelenlétében. A kamerák persze mindent felvettek, Milán pedig ország-világ előtt mutatta meg a hátsóját. Lili féltékenysége nem maradt sokáig pusztán szavakban: Bazsival kezdett közeledni. Milánnak ez volt az utolsó csepp a pohárban: élő adásban szakított Lilivel, majd odaadott neki egy eljegyzési gyűrűt „emlékbe”, mondván:

Te voltál életem szerelme.

Hát, így még nem törték össze senki szívét a magyar tévé képernyőjén.

A Kísértés szereplők közül Lili és Milán elválása volt a legdrámaibb (Fotó: Tv2)

Anita és Dávid: a döntés határán

A negyedik pár, Anita és Dávid, lassan csúszik lefelé a lejtőn. Anita egyre közelebb kerül Kerimhez, aki már szerelmet is vallott neki. A játék végéhez közeledve döntés elé kerül: a régi párját választja vagy az új vonzalmat?