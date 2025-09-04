Máris áll a bál A Kísértésben: kiborultak a csábító lányok, távoznának a játékból

Sejthető volt, hogy A Kísértés új évadában sem kell sokat várni ahhoz, hogy forró pillanatoknak és párás szemű, csalódott tekinteteknek lehessünk szemtanúi. Kedden este – az idei évadban először – a fiúk villájában felvillant a piros gömb, ami azt jelenti, hogy a lányoknál valaki átlépte azt a bizonyos határvonalat. Nem sokkal később kiderült, Anita volt az, aki nem tartotta be a párjával megbeszélt szabályokat.
Az első tűzceremónia senkinek nem volt könnyű, mivel nem tudták a szerelmesek, mit látnak majd. Lilinél például hamar eltört a mécses, mint mondta, nem számított rá, hogy már az első alkalommal olyat lát, ami fájni fog neki, márpedig a felvételeken azzal kellett szembesülnie, hogy párja szobájában lenge öltözetben fekszik el egy kísértő lány, akivel jókedvűen pezsgőznek, sőt, Milán még a nadrágját is átveszi a kamerák előtt. Lili saját bevallása szerint kifejezetten ügyelt arra, hogy az első alkalommal Milán ne lásson róla olyat, ami fájdalmat okoz neki. Anita kihágását – hogy beengedte Kadocsát a szobájába – Dávid egyáltalán nem érezte durvának, bár nem esett jól neki, de szerinte ez még határon belül volt. A verseny tehát folytatódik, s bár ebben a játékban nincs igazi győztes, a veszíteni való annál nagyobb.
A villákba csalódott hangulatban érkeztek vissza a szerelmesek tagjai, amit az eddigieknél komolyabb beszélgetések és természetesen felejtő buli követett. Kasza Tibi A Kísértés műsorvezetőjeként nem sokkal később bejelentkezett a fiatalokhoz és elárulta a következő feladatot: különleges alkalom következett, egy úgynevezett „ki-mit tud”, ahol a fiú és lány csábítók is megmutathatták szuperképességüket, majd a produkciók után győztest is kellett választani. A lányok rezidenciáján látszólag minden a legnagyobb rendben zajlott, a kísértők kitettek magukért és láthatóan a szerelmesek is oldott, jó hangulatba kerültek. A fiúknál azonban egészen más volt a helyzet. A hölgy kísértők ugyanis az elején még úgy gondolták, hogy jól fogják érezni magukat, amikor viszont elkezdett forrósodni a hangulat, a fiúk alaposan bemorcoltak. Dorina például a melltartóját is levette a 18+-os tánc közben, Kinga pedig banánnal és poharakkal próbálta meg élőben is szemléltetni, hogy miből is szerzett PHD-t…
Nos, a hősszerelmes fiúk egyáltalán nem értékelték a túlságosan is szabadjára engedett produkció sorozatot, és ennek hangot is adtak. A kísértő lányok – legfőképp Kísértés Csenge – berágtak, amiért még egy csalfa mosolyt sem kaptak a ledér táncokra. Úgy vélték, ha a helyzet nem változik, más párokat kérnek, ők ugyanis bulizni és szórakozni jöttek, illetve azért, hogy jól érezzék magukat, de ez a szájhúzás kifejezetten kellemetlen a fiúk részéről. Hogy ezek után hogyan oldódik majd a fiú villában a helyzet, kiderül a csütörtök esti epizódból!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.