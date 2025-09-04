Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Rozália névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Máris áll a bál A Kísértésben: kiborultak a csábító lányok, távoznának a játékból

tűzceremónia
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 05:15
A Kísértéstánc
A párkapcsolati reality egyre nagyobb izgalmakat tartogat a versenyzők és a nézők számára egyaránt. A Kísértés szerda esti epizódjában nem várt fordulat következett be.
Bors
A szerző cikkei

Sejthető volt, hogy A Kísértés új évadában sem kell sokat várni ahhoz, hogy forró pillanatoknak és párás szemű, csalódott tekinteteknek lehessünk szemtanúi. Kedden este – az idei évadban először – a fiúk villájában felvillant a piros gömb, ami azt jelenti, hogy a lányoknál valaki átlépte azt a bizonyos határvonalat. Nem sokkal később kiderült, Anita volt az, aki nem tartotta be a párjával megbeszélt szabályokat. 

A Kísértés
A Kísértés: Lili nem bírta könnyek nélkül az első tűzceremóiát (Fotó: TV2)

A Kísértés 2025 szereplők túlestek az első kritikus fordulóponton

Az első tűzceremónia senkinek nem volt könnyű, mivel nem tudták a szerelmesek, mit látnak majd. Lilinél például hamar eltört a mécses, mint mondta, nem számított rá, hogy már az első alkalommal olyat lát, ami fájni fog neki, márpedig a felvételeken azzal kellett szembesülnie, hogy párja szobájában lenge öltözetben fekszik el egy kísértő lány, akivel jókedvűen pezsgőznek, sőt, Milán még a nadrágját is átveszi a kamerák előtt. Lili saját bevallása szerint kifejezetten ügyelt arra, hogy az első alkalommal Milán ne lásson róla olyat, ami fájdalmat okoz neki. Anita kihágását – hogy beengedte Kadocsát a szobájába – Dávid egyáltalán nem érezte durvának, bár nem esett jól neki, de szerinte ez még határon belül volt. A verseny tehát folytatódik, s bár ebben a játékban nincs igazi győztes, a veszíteni való annál nagyobb.

A szerelmes fiúk nem úgy reagáltak a produkciókra, ahogy kísértőik remélték (Fotó: TV2)

A kihívás nem várt fordulattal folytatódik

A villákba csalódott hangulatban érkeztek vissza a szerelmesek tagjai, amit az eddigieknél komolyabb beszélgetések és természetesen felejtő buli követett. Kasza Tibi A Kísértés műsorvezetőjeként nem sokkal később bejelentkezett a fiatalokhoz és elárulta a következő feladatot: különleges alkalom következett, egy úgynevezett „ki-mit tud”, ahol a fiú és lány csábítók is megmutathatták szuperképességüket, majd a produkciók után győztest is kellett választani. A lányok rezidenciáján látszólag minden a legnagyobb rendben zajlott, a kísértők kitettek magukért és láthatóan a szerelmesek is oldott, jó hangulatba kerültek. A fiúknál azonban egészen más volt a helyzet. A hölgy kísértők ugyanis az elején még úgy gondolták, hogy jól fogják érezni magukat, amikor viszont elkezdett forrósodni a hangulat, a fiúk alaposan bemorcoltak. Dorina például a melltartóját is levette a 18+-os tánc közben, Kinga pedig banánnal és poharakkal próbálta meg élőben is szemléltetni, hogy miből is szerzett PHD-t…

Nos, a hősszerelmes fiúk egyáltalán nem értékelték a túlságosan is szabadjára engedett produkció sorozatot, és ennek hangot is adtak. A kísértő lányok – legfőképp Kísértés Csenge – berágtak, amiért még egy csalfa mosolyt sem kaptak a ledér táncokra. Úgy vélték, ha a helyzet nem változik, más párokat kérnek, ők ugyanis bulizni és szórakozni jöttek, illetve azért, hogy jól érezzék magukat, de ez a szájhúzás kifejezetten kellemetlen a fiúk részéről. Hogy ezek után hogyan oldódik majd a fiú villában a helyzet, kiderül a csütörtök esti epizódból!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu