Katona Klári 72 éves – A kazetták királynője újra reflektorfényben

Katona Klári, a magyar könnyűzene egyik legkülönlegesebb és legrejtélyesebb alakja, ma ünnepli 72. születésnapját. 1953. október 20-án született Ráckevén, és már gyerekként tudta, hogy a zene lesz az ő útja. Fiatalon csatlakozott a Neoton együtteshez, ahol hamar megmutatkozott rendkívüli tehetsége, de hamarosan önálló karrierbe kezdett, amely a hetvenes évek második felében hozta meg számára az igazi sikert. Az EMeRTon-díjas énekesnő azóta is a hazai popzene meghatározó, időtálló hangja!

Katona Klári dalain nemzedékek nőttek fel (Fotó: Bors Archív)

Katona Klári nagy áttörése

Az áttörést az 1972-es Táncdalfesztivál hozta meg számára, amikor a „Bővízű forrás” című dallal lépett színpadra. Az ország felfigyelt rá: egy végtelenül tiszta, őszinte hang, tele érzelemmel. Katona Klári ekkor vált azzá az énekesnővé, aki nemcsak elénekli, hanem át is éli a dalt.

Aztán a hetvenes évek közepén jött el a korszak, amely végleg beírta nevét a magyar zene történetébe. A „Savanyú a csokoládé” című dalával országos szenzációt keltett, a dal szövegét pedig nem más írta, mint Demjén Ferenc, azaz Rózsi – a lágy melódia, a játékos szöveg és az a jellegzetes, finom hang egyszerre volt bájos és mély. Ettől a pillanattól kezdve mindenki tudta, ki is az a Katona Klári.

A dalok, amik örökre velünk maradtak

A hetvenes évek végére már minden rádió műsorán ott volt a neve. 1978-ban megszületett a „Láthatod: boldog vagyok”, amely nemcsak újabb sláger, hanem egy egész korszak szimbóluma lett. Ebben a dalban ott volt minden: a női függetlenség, a boldogság iránti vágy és az a szelíd derű, ami mindig is jellemezte őt.

Majd az évek múlásával Katona Klári egyre mélyebb, személyesebb témák felé fordult. Az 1981-es „Titkaim” című album már egy érettebb, gondolkodóbb énekesnőt mutatott: a dalokban ott rezgett az élet, a vágy, a csalódás, a felismerés. Nem csupán popzenét énekelt – történeteket mesélt el, emberi pillanatokat zenésített meg.

Néhány évvel később megszületett az egyik legmeghatóbb szerzeménye, a „Ne sírj”, amelyben az érzelmi őszinteség és a törékeny erő különleges elegyet alkot. Ez a dal ma is ugyanúgy hat, mint akkor: ha megszólal, az ember önkéntelenül is elcsendesedik.