Kandász Andrea kórházba került

Kandász Andrea mostanában igen sűrűn jár kórházba... 2024 júniusának végén például súlyos biciklibalesetet szenvedett, amikor egy szabálytalanul közlekedő kerékpáros nekiütközött. Az esés következtében mindkét alkarja eltört, a jobb karját pedig meg is kellett műteni. A baleset után hosszú lábadozás következett: mindkét karját begipszelték, és ezért teljesen ki volt szolgáltatva mások segítségének. Még az olyan alapvető tevékenységek is nehézséget okoztak számára, mint a fogmosás vagy az evés. Andi, bár azokból a sérülésekből felépült, most megint kénytelen volt kés alá feküdni. A jó hír azonban az, hogy most nem lesz olyan hosszadalmas a rehabilitáció.

Kandász Andrea balesete nagyon megviselte a műsorvezetőnőt (Fotó: Mediaworks archív)

Kandász Andrea műtétje jól sikerült

Bár a gyógyulás lassabban haladt, mint várta, Andrea fokozatosan visszanyerte mozgásképességét. Két hónappal a baleset után már gyógytornára járt, és bár még mindig fájdalmai voltak, elindult a felépülés útján. A baleset utáni időszakban Andrea jelentős súlygyarapodást tapasztalt, de később sikerült leadnia a felszedett kilókat, sőt, még annál többet is. Az edzés és a sport fontos szerepet játszott a felépülésében, és elmondása szerint a mozgás csodát tett vele. A felépülés részeként a férjével Délkelet-Ázsiába utaztak, ahol digitális nomádként élnek. Az új környezet pedig nemcsak a fizikai, hanem a mentális gyógyulásban is segítette őt. Erre szüksége is volt, hiszen el kellett végeztetnie egy régen elodázott műtéti beavatkozást, amire most erősödött meg lelkileg annyira, hogy átessen rajta. Andi már túl is van az operáción és jelenti, minden jól sikerült.

Évek óta terveztem, most aludtam egy kicsit és volt visszér, nincs visszér! A reggelt ugyanis az Á+B Klinikán kezdtem, ahol a végtelenül kedves és szakszerű Dr. Bihari Imre tanár úr és csapata megműtötte a már haszontalan visszereimet. Nálam már kívülről is látszottak, de fontos a szűrő vizsgálat, mert a mélyben is megbújhat a baj

- írta a hivatalos Instagram-oldalán Kandász Andi, aki napokon belül már az otthonában lábadozhat.