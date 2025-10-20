Sokkoló: Kamarás Iván arcára rá sem ismerni - Fotó

Az utóbbi időkben sokszor ismét Kamarás Iván körül forog a közösségi média. A népszerű színész és zenész szokatlan fotóval jelentkezett, ami azonnal felrobbantotta a kommentmezőt – a rajongók pedig találgatni kezdtek, vajon mibe keveredhetett kedvencük.

Kamarás Iván sármjából úgy tűnik a foltokkal együtt sem veszít (Fotó: Máté Krisztián)

Kamarás Iván szemüveggel takarja arcát

Kamarás Iván filmek és sorozatok ismert sztárjaként akár egy újabb forgatásra is gyanakodhatnánk, amikor szembe kerül velünk új képe, de nem erről van szó. A minap posztolt ugyanis egy szelfit Instagram-oldalára, amin órisái kék-lila foltok láthatók arcán, miközben a poszthoz fűzött megjegyzésében a humor és az önirónia tökéletesen keveredik. A színész a fotóhoz annyit fűzött hozzá:

Vettem egy új borotválkozás utáni ápolót. Szerintetek nem allergizál?!

A poén természetesen azonnal betalált, a követők pedig nem győzték kommentelni a látványos változást, az allergiás tünetnek kissé túl erős elváltozást. „Csak egy picit Iván, de szerintem jól áll!” – írta egyik rajongó, miközben lila foltok égtelenkednek a színész szeme alatt. Mások szerint a foltok még inkább kiemelik a színész sármját. „Kifejezetten karizmatikus, dögös fotó!” – szólt egy másik hozzászólás.

Persze akadtak, akik azonnal átláttak Kamarás tréfáján, és már a helyes irányba terelték a beszélgetést: „Nagyon jó termék, ütős!” – írták, sejtetve, hogy nem egy félresikerült aftershave áll a háttérben. Kamarás Iván ugyanis ütős estét tudhat maga mögött – szó szerint.

Iván vállalta, hogy beugrik és megvívja a meccset Kocsis Dénes helyett (Fotó: Mediaworks Archív)

De mi is történt valójában?

Nyilvánvaló, hogy Kamarás Iván Sztárbox küzdelmében szerezte a látványos sérüléseket. Október közepén a ringben Bódi Bence ellen lépett fel, aki az első menetben technikai KO-val győzött. Eredetileg Kocsis Dénes lett volna az ellenfele, ám ő sérülés miatt visszalépett, így Ivánnak új kihívó jutott – és néhány emlékezetes kék folt is.

A sztár azonban mindezt igazi úriemberként és humorral viseli. A közösségi oldalán büszkén vállalja a „harci sebeket”, és a rajongók többsége elismeréssel kommenteli, hogy nemcsak a kamera előtt, hanem a ringben is megállta a helyét.

Nem csoda, hogy Kamarás Iván gyermekei is büszkék lehetnek: apjuk nem csupán a vásznon hős, hanem a való életben is képes példát mutatni bátorságból, igazi alázattal kezelni a vereséget, s az azzal járó sérüléseket.