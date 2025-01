Kamarás Iván: „Ez a szerelem hat-nyolc éve elkezdődött”

Kamarás Ivánt első sorban színészként ismerte meg az ország, azonban a zenés szerepektől sem riad vissza, sőt, mostanra annyira beleszeretett a műfajba, hogy saját dalokat is ír.

Kamarás Iván az éneklésre helyezi a fókuszt idén (Fotó: Nagy Zoltán)

Kamarás Iván: „Számomra a színházat most felcseréli..."

Jászai Mari-díjas színész az év elejei terveiről mesélt:

– Úgy néz ki, hogy a 2025-ös év, az eleje legalábbis zenei hangsúlyt kap. Számomra mindig nagy öröm, élmény, ünnep, ha találkozom a közönséggel. Tavasszal Csókkirály címmel indul turné, járom az országot.

Számomra a színházat most felcseréli a közönséggel való kommunikáció, gyakorlatilag a koncertezés.

– Ezek egyórás műsorok, ahol van pár saját nótám is, és mellette közkedvelt dalokat játszom egy szál gitárral – árulta el az M2 Petőfi TV műsorában Kamarás Iván, aki ugyan nem zenés osztályban végzett, de a főiskola előtt Maradék címmel zenekart alapított, Pécsett zenéltek. A zene azóta is az élete része, egy barátjával rockoperát is írt, majd a színházi karrierjébe is bekúszott az ének, többek között a Dzsungel könyvében, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című darabban is dalra fakadt. A sármőr színész a 2023-as A Dal-ban saját szerzeménnyel jelentkezett, és az idei Csináljuk a fesztivált! című műsorban is dalra fakad.

„Ezek különleges állomások a karrieremben”

– Ez a szerelem hat-nyolc éve elkezdődött egy Sinatra-esttel, és most már mondhatom, ez lett az egyik lába a fellépéseimnek, tehát most a fő fókuszt a zenélés kapja – szögezte le a színész, aki már egy lemeznyi saját dalt írt, amit még nem adott ki.

– Ezek különleges állomások a karrieremben, de alapvetően színésznek definiálom magam: színész-énekesnek. De ezen kívül vannak más hobbijaim, szenvedélyeim, sportolok is. Alapelemem az alkotás, mindig valami újat igyekszem felfedezni.