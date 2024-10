„Spártai módon kemény vagyok magammal szemben is” – Kamarás Iván úgy éli az életét, mint egy katona

Kamarás Iván filmek és sorozatok állandó szereplője, ahol szívesen megmutatja sokrétű színészi tudását, de már a TV2 Dancing with the Stars második évadában az is kiderült, hogy nem csak a karakterek megformálásához ért. A színész a S.E.R.E.G. kapcsán elárulta, számára nem volt újdonság a katonás rend, mert eddig is komoly rendszer szerint élte az életét.

Kamarás Iván és Csórics Balázs ellentéte az egyik komoly mozgató rugója a S.E.R.E.G. sorozatnak (Fotó: Szabolcs László)

Elég katonásan élek, rendszerető vagyok, fegyelmezetten élek, oda figyelek az életmódomra, a sportra, a fizikumomra. Azt hiszem ezért is talált meg ez a szerep, mert nem kellett nagyon nagyot nyújtóznom, hogy ezeket a szokásokat bevegyem. Pontos vagyok, már-már sokszor spártai módon kemény vagyok magammal szemben is. A pontosság a királyok udvariassága, azt szokták mondani. Ebből is ismerszik meg az ember karaktere

– mesélte a Jászai Mari-díjas színész.

Kamarás Ivántól nem áll távol a katonai szerep

Kamarás Ivánt pár évvel ezelőtt hatalmas megtiszteltetés érte, a világ egyik legnépszerűbb játékában volt hallható a hangja. A színész egy magyar származású katonának kölcsönzi a hangját, a Call of Duty: Modern Warfare 2 című játékban. Iván örömmel kapott az alkalmon, hogy hazánkat képviselje ebben az ismert és nagy sikerű játékban.

– A felvételeket Londonban készítettük, nagyon sok szövegem volt, természetesen angolul. De mivel a karakter magyar, Takács Fender a neve, néhány magyar mondat is elhangzik. Ezek pedig igazi jó féle, ízes, magyar káromkodások, amelyekhez kérték az én javaslataimat is. A nagyobbik fiam is nagy rajongója a Call of Duty-nak, a kedvenc játéka. Amikor meghallotta, hogy én leszek az új rész egyik vezető hangja, elégedetten bólintott és közölte: »Na, most büszke vagyok rád!« és azt is, hogy »Ez tök menő!« – tette hozzá Kamarás Iván, aki maga is szívesen játszik a népszerű videojátékkal.