Áll a bál: L.L. Junior kirúgta volt szerelmét!

Folytatódik L.L. Junior és volt barátnője, Frey Tímea kálváriája. Az énekes-rapper közleményben tudatta: a lány nem tagja többé a produkciónak.

L.L. Junior kirúgta Frey Tímeát

Junior csütörtökön este egy nyilatkozatot tett közzé Instagram történetében, melyben tisztázta: immár semmilyen érzelem nincs benne Frey Tímea irányába. Azonban azt is elárulta: a produkció nem tart többé igényt a táncos hölgyre.

"Nincs bennem semmilyen érzelem, sem harag egy fiatal lány hóbortjait illetően, hisz mindnyájan voltunk fiatalok és őrültek. Viszont a történtek tükrében a produkciós cégünk visszavonhatatlanul megszünteti teljes munka- és jogviszonyát, valamint elhatárolódik tőle, erkölcsi és szakmai összeférhetetlenségre hivatkozva."

Így üzent Junior

Mint ismert, Junior és Frey Tímea még tavasszal jöttek össze: márciusban, A Nagy Duett forgatásán már több bizalmas kép is készült róluk. Aztán Júliusban Junior a közösségi oldalán közölte: a lány megcsalta a Campus Fesztiválon. Később úgy tűnt, mintha kibékültek volna, aztán Timi exe is megjelent, azt állítva: a lány csak a pénzéért van LL. Junior mellett. Iszák Dominik, aki annak a bizonyos campusos hűtlenségnek a másik szereplője volt, most a Tényeknek beszélt arról: bizony Tímea volt az, aki "két vasat tartott a tűzbe", és egész egyszerűen letagadta neki, hogy köze lenne "Mr. Ragamoffinhoz".