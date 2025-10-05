Megérkezett a reakció, Jolly reagált fia szavaira

Mint arról korábban beszámoltunk, váratlan versenyző bukkant fel a Megasztárban: Tarcsi Szilveszter, Tarcsi Zoltán "Jolly" fia. Mint ismert, az apa-fia páros között már egy ideje feszültség van és Szilveszter abban reménykedett, hogy egy édesapjának szánt lírai dallal eléri majd azt, hogy elássák a csatabárdot. Szilveszter ugyanis Horváth Jenő: Levél apukához címá dalát énekelte, amivel kiakarta adni magából minden fájdalmát. A pordukcióval Szilveszter reakciót várt Jolly-tól és az meg is érkezett. Mutatjuk, mi volt az.

"Apuka gyere haza, szépen kérlek,

ígérem jó leszek nagyon.

Nem verem meg többé a kisöcsémet,

fogamat szó nélkül megmosom.



Semmit se hozz nekem,

mert más úgysem kell,

csak te gyere és velünk maradj.

Ugye nem váratsz soká,

és egy reggel itt leszel?

Csókol kisfiad" - szól a szívszorító dal.

Én nem azért jelentkeztem ezzel a dallal, hogy apukám megkeressen. Úgy éreztem, hogy ez az egy téma, ami annyira megérett bennem és annyira közel érzek magamhoz, hogy talán ez az, amit a legjobban át tudnék adni az embereknek. Abban bízom, hogy ha ő ezt látni fogja, akkor átértékeli a kettőnk kapcsolatát, és kicsit át fogja látni az én oldalamat is, hogy én mit éltem át. Én alapvetően egy nagyon apás gyerek voltam, és rengetegszer szenvedtem az ő hiányától. Remélem, hogy apu őszintén fog reagálni, ha látja az adást

- nyilatkozta Szilveszter mielőtt még Jolly reagált volna

Ez volt Jolly reakciója

A legjöbb döntés, mit valaha hoztam az volt, hogy csendben maradok. Nincs mit bizonyítanom. Nem akarom senkivel elhitetni, hogy jó ember vagyok. Nem fogok megjavítni olyasmit, amit nem én rontottam el. Nem harcolok azért, hogy bárki meglássa az értékemet. Amit teszel, az a te felelősséged. Csak remélem, hogy nem bánod meg. Én pedig haladok tovább tiszta lélekkel és békében

- közölte a mulatós énekes legújabb Instagram-bejegyzésében egy fekete-fehér fotó kíséretében.