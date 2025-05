"Ez a legaljasabb dolog, hatalmasat csalódtam" – Jolly teljesen kiborult fia vádjain, a Borsnak reagált

Egészen elsápadt, majd nagyon mélyet csalódott saját fiában Tarcsi Zoltán Jolly. A mulatós énekes péntek reggel szembesült azzal, hogy egyetlen fia, Tarcsi Szilveszter kiteregette a családi szennyest: egészen pontosan azt nyilatkozta, hogy édesapja szinte alig tartja vele a kapcsolatot, és semmiben nem segíti őt. Így a zenei karrierjében sem.

A népszerű mulatós sztár, Tarcsi Zoltán fia állítja: sokáig nyitott lett volna arra, hogy megbeszéljék, hol siklott félre kettejük viszonya, de lelkileg felőrölte a sok próbálkozás és traumaként éli meg, hogy Jolly elhanyagolja őt.

A Bors megkereste Tarcsi Zoltánt, aki nem tagadja, hogy hatalmasat csalódott a fiában, és egyáltalán nem érti, miért volt szükség arra, hogy Szilveszter ország-világ előtt megpróbálja bemocskolni a nevét.

„Nagyon meg vagyunk döbbenve! Nem értem, a fiam miért csinálta most ezt velem. Nem olyan régen még beszélgettünk családi dolgokról, hogy mikor fogunk találkozni egymással. Sőt, azt is kérdezte, hogy mikor csinálunk egy közös új dalt. Sajnos én azt látom, hogy ő mentálisan nincs teljesen beszámítható állapotban. Az én szüleim sem voltak tökéletesek, de én soha nem mondanék rájuk terhelő dolgot. Minden embernek üzenem, hogy a szüleit sose bántsa! Főleg nem így! Ország-világ előtt kiteregetni a családi szennyest? Ez a legaljasabb dolog, hatalmasat csalódtam a fiamban” – dühöngött a telefonban Jolly, aki szerint fia is bőven tehet arról, hogy így alakult a kapcsolatuk, és erre tanúi is vannak.

„Az igazság úgyis mindig nyerni fog. A fiam felnőtt, 23 éves fejjel ilyen butaságot kinyilvánít? Ha ő szeretne az apjával közelebbi kapcsolatot, akkor minden lehetősége meglett volna rá. Hát tudja a telefonszámom! Tudja, hogy hol lakom! Gondolja bárki, hogy ha engem felhívna, akkor azt mondanám, hogy nem akarok vele találkozni? Vettem neki autót, beül az autójába, eljön és megkeres. Miről beszélünk? Hát évekig jött velem fellépni, segített, gyakorlatilag együtt is laktunk, miután én elváltam. Szóval fogalmam sincs, mi ez és ki áll az ügy mögött. Ezzel most olyan dolgot tett, hogy nem tudom, hogy fogok tudni a szemébe nézni”