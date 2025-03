Jolly és Suzy botránya: az énekesnő utoljára reagál a történtekre

Királyvári Zsuzsanna Suzy sikeres énekesnő, pályája hosszú évek óta töretlen. A hétköznapjaiban is helytáll, példásan neveli kamasszá érő kislányát, Zsuzsikát, és kiskutyáját is a legnagyobb szeretetben gondozza. Magánéleti problémáival sosem áll nyilvánosság elé, ám most olyan tőrdöfést kapott Tarcsi Zoltán Jollytól, amit nem hagyhatott szó nélkül. Az események egymást követték, ám az énekesnő most megálljt parancsol, csak a Borsnak reagál az ügyre: utoljára!

Királyvári Zsuzsanna Suzy utoljára szeretne megnyilvánulni a Jollyval való hadakozásban (Fotó: Csányi István)

Jolly és Suzy válása a téma

Habár az énekes páros évekkel ezelőtt elvált, most újra tőlük hangos a sajtó. A friss botrány azzal kezdődött, hogy Suzy volt férje, Tarcsi Zoltán a napokban egy Tények-riportban arról beszélt, hogy volt felesége ellene hangolja közös lányukat. Az énekesnő eleinte nem szeretett volna reagálni a vádakra, de végül nem tudott csendben maradni. Hosszú Facebook-bejegyzésben szögezte le, éppen volt férje az, aki nem látja el megfelelően apai feladatait, ám szavaiból egyértelművé vált, hogy nem szeretne mindent kiteregetni. Jolly erre is nyilvánosan válaszolt, megint csak vagdalózva. Az énekesnő pontot akar tenni az ügy végére, ám ő maga már nem szeretett volna nyilvánosság elé állni. Menedzsere lapunknak azonban Suzy kérésére elmondta:

A nyilvános sárdobálásnak ezennel Suzy részéről: vége. Alapvetően el sem kellett volna kezdődnie. A problémáikat ezentúl szeretné, ha négyszemközt intéznék, a sajtó kizárásával

– fogalmazott lényegre törően Suzy menedzsere.