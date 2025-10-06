Itt meg mi történik? Fűrésszel estek neki Horváth Éva lábának

A volt szépségkirálynő élete tavaly novemberben durva fordulatot vett Balin. Horváth Éva súlyos motorbalesetet szenvedett, nyílt lábszár- és bokatörése lett. A baleset után azonnal kórházba szállították, de nem volt megfelelő kint a kezelése, inkább haza utazott Budapestre, ahol négy hónapot kórházban töltött, több műtéten átesett.

Horváth Éva balesete nem csak testileg, de lelkileg is nagyon megviselték (Fotó: MW archív)

Horváth Éva kisfia gyógyítja anyukáját

Az orvosok kezdetben azt mondták, fennáll a veszélye annak, hogy a korábbi műsorvezető lábát amputálni kell, de szerencsére ezt a szörnyű lehetőséget végül sikerült elkerülnie. De a modell kálváriája megviselte az egész családot, volt, hogy kettészakadt a család, Horváth Éva gyermekei Kristóf és Alex Balin folytatták az óvodát és iskolát, Éva fél éven át nem ölelhette magához őket, csak telefonon tudtak beszélni egymással: A sztáranyukát mindez nem csak fizikailag, de lelkileg is nagyon megviselte.

Talán ez volt a legrosszabb. Anyaként borzasztó volt kimaradni a mindennapjaikból. A gyerekeim hiánya jobban fájt, mint a balesetem. Mindig úgy mentem a műtétekre, hogy vártam őket. Tudtam, hogy újabb lépést jelent a gyógyulás felé. Megtanultam, hogy ha pozitívan állok a dolgokhoz, minden könnyebben megy…

– vallotta be nemrég a Tények Pluszban.

De szerencsére most újra együtt a család, Éva egy nagyon cuki videót mutatott arról Instagram sztoriban, hogy kisebbik fia, Alex a nemrég kapott gyerek barkácskészlet segítségével gyógyítja.

Horváth Éva modell kisfia is be akar segíteni anyukája gyógyulásába (Fotó: Instagram)

Mentálisan sokat erősödött

Horváth Éva párja mindenben igyekezett segíteni, de sok időt töltöttek külön, a modell úgy érzi az egyedüllét fejlődésre ösztönözte.