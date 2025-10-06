Itt meg mi történik? Fűrésszel estek neki Horváth Éva lábának

A volt szépségkirálynő élete tavaly novemberben durva fordulatot vett Balin. Horváth Éva súlyos motorbalesetet szenvedett, nyílt lábszár- és bokatörése lett. A baleset után azonnal kórházba szállították, de nem volt megfelelő kint a kezelése, inkább haza utazott Budapestre, ahol négy hónapot kórházban töltött, több műtéten átesett.
Az orvosok kezdetben azt mondták, fennáll a veszélye annak, hogy a korábbi műsorvezető lábát amputálni kell, de szerencsére ezt a szörnyű lehetőséget végül sikerült elkerülnie. De a modell kálváriája megviselte az egész családot, volt, hogy kettészakadt a család, Horváth Éva gyermekei Kristóf és Alex Balin folytatták az óvodát és iskolát, Éva fél éven át nem ölelhette magához őket, csak telefonon tudtak beszélni egymással: A sztáranyukát mindez nem csak fizikailag, de lelkileg is nagyon megviselte.
Talán ez volt a legrosszabb. Anyaként borzasztó volt kimaradni a mindennapjaikból. A gyerekeim hiánya jobban fájt, mint a balesetem. Mindig úgy mentem a műtétekre, hogy vártam őket. Tudtam, hogy újabb lépést jelent a gyógyulás felé. Megtanultam, hogy ha pozitívan állok a dolgokhoz, minden könnyebben megy…
– vallotta be nemrég a Tények Pluszban.
De szerencsére most újra együtt a család, Éva egy nagyon cuki videót mutatott arról Instagram sztoriban, hogy kisebbik fia, Alex a nemrég kapott gyerek barkácskészlet segítségével gyógyítja.
Horváth Éva párja mindenben igyekezett segíteni, de sok időt töltöttek külön, a modell úgy érzi az egyedüllét fejlődésre ösztönözte.
Azt érzem, hogy fejlődtem szellemileg és lelkileg is. Ez idő alatt olyan változáson mentem keresztül, hogy amikor emberekkel beszélgetek, már érzékelem rajtuk, milyen fejlettségi szinten vannak, vagy mire lehet szükségük az életükben. Elkezdtem ebbe az irányba nyitni, és úgy érzem, hogy ez is lehetett az oka annak, hogy megtörtént velem ez a baleset: hogy másokon segítsek, energiát adjak, másokat gyógyítsak a jövőben. Illetve volt egy másik ok is, amiről egyelőre még nem szeretnék beszélni.
